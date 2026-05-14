目黒蓮がオレンジの開襟シャツをさらりと着こなす！デニムにタックインしたカジュアルコーデに「たくましい腕に目がいく」「超絶かっこいい」「目黒蓮×オレンジの相性抜群」と反響

【写真＆動画】目黒蓮＆高橋文哉が「殺し屋タイプ診断」に挑戦／公開記念舞台挨拶の様子／目黒蓮＆高橋文哉の自撮りショット／目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』オフショット 他

映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSが、目黒蓮（Snow Man）と高橋文哉の動画を公開し、注目を集めている。

■目黒蓮＆高橋文哉、それぞれ異なる魅力のカジュアルスタイル

目黒は、ラフなハーフアップヘアに、リラックス感のあるオレンジの開襟シャツをデニムパンツにタックイン。ほどよく力の抜けたカジュアルなスタイリングながら、端正な顔立ちと抜群のスタイルで存在感を放っている。

一方の高橋は、前髪をセンターで分けたナチュラルなヘアスタイル。ダークトーンのジャケットにボーダーのインナーを合わせた着こなしで、すっきりとしたシルエットの装いが、高橋の爽やかな魅力を引き立てている。

ふたりは「殺し屋タイプ診断」に挑戦。いくつかの質問に答えていき、目黒は「クセモノを束ねる 神々廻タイプ」、高橋は「冷徹な判断力を持つ 勢羽夏生タイプ」という結果に。和やかな掛け合いも見どころの動画となっている。

SNSでは「めめふみ永遠に見てられる」「掛け合いがほっこり」「目黒蓮×オレンジの相性抜群」「美人すぎる」「たくましい腕に目がいく」「超絶かっこいい」「原色に負けない男」といった声が寄せられている。

■目黒蓮＆高橋文哉が挑戦した「殺し屋タイプ診断」

■同衣装で登壇した公開記念舞台挨拶

■目黒蓮＆高橋文哉の自撮りショット

■目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』オフショット

Snow Man

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