Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は１４日、宮の沢で紅白戦などを行い、アウェー・Ｊ３福島戦（１６日）に備えた。４月にホームで対戦した際には０―２で敗れている相手との再戦へ、ＧＫ田川知樹（２３）は「ホームで負けてる相手なので。守備陣がしっかり抑えて前が点を取れば絶対に勝てる。必ず借りは返す」と表情を引き締めた。

田川とＤＦ西野奨太（２１）は、６月１３日にＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で行われる「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」に、ファン・サポーター投票で選出された。１９年ぶりに開催されるオールスターだけに、若い２人は「正直分からない」と声をそろえたが、特別な機会に胸は高ぶる。田川は「いろんなチームの選手とできるめったにない機会。貴重な場を良い時間にしたい」と心待ちにする。西野も「なかなか一緒にする機会がない人ばかりなので。がんがんしゃべりに行って、いろいろ吸収したい」と声を弾ませた。

同じチームにはＪ３福島から「キングカズ」こと元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）が選ばれている。初の共闘機会に、２人は「楽しみ」と口にし、夢も膨らませた。普段は緊張することはほぼない西野だが「カズさんがチームにいるので緊張しますよ。パスずれたりしたらどうするんだと」。そう笑いながら「アシストして、一緒に踊れたらなと思ってます」とカズダンスへの参加を熱望した。

田川は「まさか自分がカズさんと一緒にプレーすることになるとは思わなかった。ちょっと前の自分では考えられないようなことになってるなと」。カズと“チームメート”になることを、そう感慨深げに喜んだ。田川の脳裏には、２０１１年３月に東日本大震災の復興支援チャリティーマッチでカズがゴールした姿が今も焼き付いている。「決めてカズダンスをしていたイメージが一番強い」。そう口にした上で「チームを勝たせて上にいくところにフォーカスしたい」。勝負にこだわり、少しでも長く、大舞台を楽しみにいく。

思いは多々あるが、まずは目の前の戦いに集中する。くしくも２００７年に記録したクラブ最長の７連勝を目指す次節の相手は、カズが所属する福島。西野は「まずはここまでの６連勝は忘れて、１試合１試合、気を緩めず、戦い続けたい」と必勝を期した。キング撃ちを果たしてからの共演しか、２人の頭にはない。