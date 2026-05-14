ピエール瀧、役で32年ぶりの“ANNパーソナリティ”に 脚本家・金沢知樹氏からのハガキネタ提案も「全部ボツ（笑）」
ミュージシャンで俳優のピエール瀧が14日、東京・本多劇場で行われた舞台『はがきの王様』公開ゲネプロ前取材会に登壇。32年前に「電気グルーヴのオールナイトニッポン」でリアルにオールナイトニッポンのパーソナリティーを務めていたピエール瀧が、役で再びオールナイトニッポンのパーソナリティーを務める。その稽古中のエピソードを明かした。
【全身ショット】元ハガキ職人を演じるスーツ姿の松岡昌宏と俳優陣ら
本作は、お笑い芸人としてデビューし、その後ラジオ・テレビ番組の構成作家などを経て、映画「サバカンSABAKAN」の監督やドラマ「半沢直樹」、「サンクチュアリ‐聖域‐」などの脚本を手掛ける金沢知樹氏の原点ともなる、青年期の“深夜ラジオ”の体験をベースに、ある男の再生と勇気をつづる物語。また、舞台上演に先駆け、物語の前日譚となるラジオドラマもニッポン放送でオンエアするマルチ・プラットホームプロジェクトとなっている。
32年前に「電気グルーヴのオールナイトニッポン」でリアルにオールナイトニッポンのパーソナリティーを務めていたピエール瀧は、今作で伝説のパーソナリティー・楢崎幸之助役を演じる。「（舞台での）お芝居の経験も浅いものですから、何度も稽古するということ自体が新鮮でした」と今作の稽古期間を振り返りしみじみ。
また「オールナイトニッポンのパーソナリティ役ということでしたので、その中でハガキのネタ紹介というものがありまして」とし、「そこのクオリティを金沢さんと詰めて、最初に金沢さんから出てきたヤツが、僕が番組パーソナリティだったら全部ボツ。『金沢さん、これ全部ボツだよ！』だよって言って（笑）」と実は立ち上がりは順調ではなかったと告白。「またいろいろディスカッションして、とりあえずは、というネタに仕上がってはいるので、その辺を詰めるのは楽しかったですね」と笑顔を見せていた。
同作は、きょう14日〜24日まで本多劇場、28日〜30日まで大阪・森ノ宮ピロティホールで上演される。
【全身ショット】元ハガキ職人を演じるスーツ姿の松岡昌宏と俳優陣ら
本作は、お笑い芸人としてデビューし、その後ラジオ・テレビ番組の構成作家などを経て、映画「サバカンSABAKAN」の監督やドラマ「半沢直樹」、「サンクチュアリ‐聖域‐」などの脚本を手掛ける金沢知樹氏の原点ともなる、青年期の“深夜ラジオ”の体験をベースに、ある男の再生と勇気をつづる物語。また、舞台上演に先駆け、物語の前日譚となるラジオドラマもニッポン放送でオンエアするマルチ・プラットホームプロジェクトとなっている。
また「オールナイトニッポンのパーソナリティ役ということでしたので、その中でハガキのネタ紹介というものがありまして」とし、「そこのクオリティを金沢さんと詰めて、最初に金沢さんから出てきたヤツが、僕が番組パーソナリティだったら全部ボツ。『金沢さん、これ全部ボツだよ！』だよって言って（笑）」と実は立ち上がりは順調ではなかったと告白。「またいろいろディスカッションして、とりあえずは、というネタに仕上がってはいるので、その辺を詰めるのは楽しかったですね」と笑顔を見せていた。
同作は、きょう14日〜24日まで本多劇場、28日〜30日まで大阪・森ノ宮ピロティホールで上演される。