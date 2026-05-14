元日向坂46・松田好花、約7年ぶり舞台 主演・松岡昌宏に驚き「テスト勉強してないって言っていい点取る人」

元日向坂46・松田好花、約7年ぶり舞台 主演・松岡昌宏に驚き「テスト勉強してないって言っていい点取る人」