元日向坂46・松田好花、約7年ぶり舞台 主演・松岡昌宏に驚き「テスト勉強してないって言っていい点取る人」
元日向坂46の松田好花が14日、東京・本多劇場で行われた舞台『はがきの王様』公開ゲネプロ前取材会に登壇。約7年ぶりに出演する舞台への意気込みと、稽古中に主演・松岡昌宏に驚いたエピソードを明かした。
【全身ショット】美脚スラリ！ミニスカ制服姿を披露した松田好花
黒谷友香演じる嬉里弥生の高校時代ほかを演じる松田は、劇中の衣装となるセーラー服姿で登場。現在ニッポン放送で「オールナイトニッポン0」（毎週火曜 深3：00）のパーソナリティーを担当しており、「大好きなラジオが題材となっている」とし、「1回1回大切に演じられたら」と意気込んだ。また「今の私が令和で務めさせていただいているオールナイトニッポンとはまた違った、昭和のオールナイトニッポンはこういう感じだったのかなって」と本作を通して感じたと明かした。
稽古中のエピソードを聞かれると、「印象に残っているのは、4月の中旬に本読みがあって、その時点で松岡さんが『4月中にセリフが入ればいいよね』みたいにおっしゃっていたんですけど、その3日後くらいには完璧に入っていて…」と回顧し、「テスト勉強してな言っていっていい点取る人を思い出して」と告白。その言葉に松岡も思わず笑ってしまうなか、「そこでまた身が引き締まったというか、またすごく頑張ろうって思いになって稽古に入ったことを思い出します」と笑顔で語っていた。
本作は、お笑い芸人としてデビューし、その後ラジオ・テレビ番組の構成作家などを経て、映画「サバカンSABAKAN」の監督やドラマ「半沢直樹」、「サンクチュアリ‐聖域‐」などの脚本を手掛ける金沢知樹氏の原点ともなる、青年期の“深夜ラジオ”の体験をベースに、ある男の再生と勇気をつづる物語。また、舞台上演に先駆け、物語の前日譚となるラジオドラマもニッポン放送でオンエアするマルチ・プラットホームプロジェクトとなっている。
同作は、きょう14日〜24日まで本多劇場、28日〜30日まで大阪・森ノ宮ピロティホールで上演される。
取材会にはほかに、黒谷友香、渡部秀、渡辺裕太、槙尾ユウスケ（かもめんたる）栗原萌美、高乃麗、ピエール瀧が登壇した。
【全身ショット】美脚スラリ！ミニスカ制服姿を披露した松田好花
黒谷友香演じる嬉里弥生の高校時代ほかを演じる松田は、劇中の衣装となるセーラー服姿で登場。現在ニッポン放送で「オールナイトニッポン0」（毎週火曜 深3：00）のパーソナリティーを担当しており、「大好きなラジオが題材となっている」とし、「1回1回大切に演じられたら」と意気込んだ。また「今の私が令和で務めさせていただいているオールナイトニッポンとはまた違った、昭和のオールナイトニッポンはこういう感じだったのかなって」と本作を通して感じたと明かした。
本作は、お笑い芸人としてデビューし、その後ラジオ・テレビ番組の構成作家などを経て、映画「サバカンSABAKAN」の監督やドラマ「半沢直樹」、「サンクチュアリ‐聖域‐」などの脚本を手掛ける金沢知樹氏の原点ともなる、青年期の“深夜ラジオ”の体験をベースに、ある男の再生と勇気をつづる物語。また、舞台上演に先駆け、物語の前日譚となるラジオドラマもニッポン放送でオンエアするマルチ・プラットホームプロジェクトとなっている。
同作は、きょう14日〜24日まで本多劇場、28日〜30日まで大阪・森ノ宮ピロティホールで上演される。
取材会にはほかに、黒谷友香、渡部秀、渡辺裕太、槙尾ユウスケ（かもめんたる）栗原萌美、高乃麗、ピエール瀧が登壇した。