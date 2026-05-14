平本蓮、対戦拒否の久保優太は「もう別でいい」クロフォードと強力タッグで海外進出に充実サポート体制
史上初のボクシング3階級で4団体統一王者となったテレンス・クロフォードが14日、都内でRIZINファイターの平本蓮、abc株式会社・松田元代表取締役社長と会見を行い、日本市場における格闘技エンターテインメント事業を展開する合弁会社「Crawford Production Japan（仮称）」の設立に向けて、基本合意書を締結した。
【会見動画】平本蓮、久保優太は「もう別でいい」クロフォードと強力タッグで海外進出に充実サポート体制
今月10日の『RIZIN.53』で行われた平本vs.皇治のスタンディングバウトの感想を求められたクロフォードは「ハイライトしか見ていないが、いい試合だった」と語るも、平本は「褒められてうれしいですけど、モノがモノなんで…」と苦笑。「9月の（MMA復帰戦）が本番なんで」と気を引き締めた。
また、皇治戦の直後に久保優太に対戦要求をしたが、久保は自身の動画で平本の対戦要求をきっぱりと拒否。これを受けて平本は「やる気がある相手でいいですね。たぶん（久保は）やりたくないと思うんで。もう別でいいかなと思う」とさらなるターゲットを探す意思を示した。
松田社長は平本についてさらなる成長を期待し、「1試合で20〜30ミリオンを稼ぐようなファイターになってほしい。クロフォードさんと一緒に練習する環境を作ったり、アメリカに行く時にサポートしてダナ・ホワイトなどトップセレブリティと交流してもらうことを期待しています」との海外進出のサポートも約束。
さらに「コナー・マクレガーの所で練習して、クロフォードの所でボクシングの練習をして、という環境整備をして蓮選手のバリューを上げていきたい」と大きな期待を寄せる。平本は「頑張ります（笑）。それしか言えないですね」と短い言葉で感謝した。
【会見動画】平本蓮、久保優太は「もう別でいい」クロフォードと強力タッグで海外進出に充実サポート体制
今月10日の『RIZIN.53』で行われた平本vs.皇治のスタンディングバウトの感想を求められたクロフォードは「ハイライトしか見ていないが、いい試合だった」と語るも、平本は「褒められてうれしいですけど、モノがモノなんで…」と苦笑。「9月の（MMA復帰戦）が本番なんで」と気を引き締めた。
松田社長は平本についてさらなる成長を期待し、「1試合で20〜30ミリオンを稼ぐようなファイターになってほしい。クロフォードさんと一緒に練習する環境を作ったり、アメリカに行く時にサポートしてダナ・ホワイトなどトップセレブリティと交流してもらうことを期待しています」との海外進出のサポートも約束。
さらに「コナー・マクレガーの所で練習して、クロフォードの所でボクシングの練習をして、という環境整備をして蓮選手のバリューを上げていきたい」と大きな期待を寄せる。平本は「頑張ります（笑）。それしか言えないですね」と短い言葉で感謝した。