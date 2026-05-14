タレント・いとうせいこう（65）が13日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身が“発見した”パフォーマンス集団について語った。

同番組には放送作家の倉本美津留氏とともにゲスト出演した。自身が手掛ける「あさ虫温泉フェス」の話題になり、「SOMELINEZ（サムライン）っていう3人組を見つけたんですよ」と告白。「むしろヨーロッパのほうで名前が売れてて、日本で全然知られてない」と伝えた。

メンバーについて「男の人なんだけど、1人は青森の津軽三味線の大会で何年もグランプリを獲ってる」と解説。「もう1人はヒューマンビートボックスで、やっぱりグランプリを獲ってる。もう1人はヒップホップダンサー。その3人組」と説明した。

そして「それがヒップホップのリズムの上で」展開されるといい、ステージは「20分が限界」とも。これに倉本氏が「凄いユニットだね。違うジャンルのトップが手を組んだんだ」と驚くと、いとうは「YouTubeでも見られるから」とオススメしていた。