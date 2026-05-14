ドン・キホーテは、PB（ピープルブランド）「情熱価格」からファン付掛け布団「涼風めぐる夢見ブランケット」、シルクタッチ素材でさわやかな肌ざわりの「もっと極冷感両面冷感サマーケット」などのひんやり寝具を5月15日から全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）で販売を順次開始する。

これまでの「風で涼を取る」から「実際に空気を冷やせるか」へと価値基準がシフトしているなか、夜間でも気温が下がらない「熱帯夜」においては、睡眠の質低下や寝苦しさを解消するために冷却寝具やポータブルファンなど快眠アイテムへの関心が高まっている。エアコンによる冷房も日中は快適な一方、「冷えすぎる」「風が苦手」という理由から就寝時の使用を控える人もいるのでは。





こうした背景から「布団そのものの環境を変える」発想のもと「体を冷やしすぎず、快適な状態を保つ」新たな快眠アイテムを開発した。室温を下げるのではなく、布団内部に直接心地よい風を送り込むことで蒸れやジメジメを解消し、体感温度を下げてくれる。夜間のエアコン使用頻度を抑え節電しながら、猛暑・熱帯夜を感じさせない快眠を提案する今夏注目必須アイテムとなっている。

ファン付掛け布団「夢見ブランケット」は、ブランケット下部に糸や髪の巻き込みを防ぐ独自設計のシロッコファンを搭載し、就寝時の静音性を確保しつつ布団内部に風を送り込むことで蒸れや熱のこもりを軽減する。取り外し可能なため、掛け布団本体は洗濯も可能。衛生面にも配慮した仕様となっている。

生地外側は接触冷感で肌触りよく、防風生地のため風が逃げにくく、内部で風を効率よく循環してくれる。

首元には開閉できるファスナーを設けており、内側から送られる心地よい風を直接感じることも可能だとか。

一般的な掛け布団と使用時の身体温度を検証したところ、同商品の使用時は温度約−3.7°涼しくなっており、風で空気を循環させることで布団内の湿度も約−18.3％になったことが確認できた（すべて、室温28℃、湿度70％、被験者20〜50代男女5名（同社調べ） 効果には個人差がある）。

［小売価格］1万999円（税込）

［発売日］5月15日（金）

ドン・キホーテ＝https://www.donki.com