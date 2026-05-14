お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が13日深夜、TBSラジオ「JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演し、お笑いコンビ「サバンナ」八木真澄（51）にまつわるエピソードを語った。

「八木さんは昔から優しくておもしろい人ではありました」という山里。「八木さんのことで覚えている話がありまして」。八木との忘れられない共演があったという。

2人は佐賀・サガテレビの周年特番に出演。4時間ほどの生放送で、山里がスタジオで司会、八木は市内でマッチョな人たちと、街行く人にかき氷を振る舞うロケを担当したという。

特番の準備をする中、共演の「銀シャリ」から耳打ちされたという。「兄さん、えらいことになりました。宮迫さんと亮さんが会見するらしいですわ」というものだった。当時、吉本芸人らによる闇営業が表面化し、当事者だった元「雨上がり決死隊」宮迫博之と、元「ロンドンブーツ1号2号」田村亮が、釈明会見を開くとの情報が入ったという。楽屋が沸き立つ中、同部屋の八木がピシャリと一喝した。

「“もろ生放送中だわ。ちょっと気になるな”って言ったら、“おい！”って。八木さんが“お前ら、何考えてんねん？サガテレビさんの周年記念で、生放送特番を任せてもらって、その出ているやつが生放送中にそんなことを気にするなんて、それどうなんや？”って言って。かっこよかったよ」。惚れぼれしつつも、「立ち上がったそのシャツに“氷”って書いてあったけど」とジョークも加えた。

八木のゲキもあり、会見が気になりながらも番組に集中していた山里と銀シャリ。ところが、本番で中継先の八木に呼びかけたところ、まさかの出来事が起きたという。「“さあ…ということで、佐賀駅前の佐賀マッチョかき氷隊、八木さ〜ん？”（と呼ぶと）、 思いっきり八木さんが出とちったのね。つかみで“ブラジルの人、聞こえますか？”っていうアレ（やりとり）を決めたのに、“ブラジルの人、聞いてますか？”って言ったのね」と明かした。

山里と橋本直は「CM中に気づいたんだけど、 あの人たぶん、（会見を）見てたよなって」と推測。「会見を見た感じゃないかなって。それを確認しようと思ったら、八木さんはスタジオに戻って来ないで、そのまま佐賀駅から帰ったんよ」と笑わせた。