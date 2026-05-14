ラグビーのＮＴＴリーグワン２０２５―２６は、２３日からレギュラーシーズン上位６チームによるプレーオフ（ＰＯ）を迎える。１４日は会見が行われ、３連覇に挑むＢＬ東京のリーチ・マイケル主将は「一発勝負というのは、他の試合とは違う。当日強ければいい、そういうマインドでいきたい」と、意気込みを語った。

２連覇王者として迎えた今季、チームは苦戦。８勝１０敗と負け越し、６位でＰＯに滑り込んだ。準々決勝（２４日、秩父宮）は、３位の東京ベイと戦う。昨季の決勝カードとなるが、リーチは「（東京ベイは）去年と同じくＦＷがでかくてＢＫにタレントがいる。去年と同じイメージ」。チームのキープレーヤーにはＣＴＢ真野泰地をあげ「途中、怪我して４か月いなかったけど、彼が復帰してチームの調子があがった。ワークレートの高さ、タフさが頼りになる。活躍に期待している」と語った。

リーグワンでは５勝４敗と実力は拮抗する両チーム。ＢＬ東京は最終節では、準決勝で戦う可能性のある埼玉に、今季２度目の完封負け（０●４５）も喫した。“下克上”へ、リーチ主将は「負けた経験と勝った経験、全てをあわせて準々決勝につなげたい」と引き締めた。