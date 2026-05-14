ラグビーのＮＴＴリーグワン２０２５―２６は、２３日からレギュラーシーズン上位６チームによるプレーオフ（ＰＯ）を迎える。１４日は都内で会見が行われ、初のＰＯ進出を決めたＢＲ東京はＳＨ、ＴＪ・ペレナラが出席。準々決勝（２日、秩父宮）の東京ＳＧ戦に向け「サントリーの強さ、どこに力があるかは分かっている。自分たちの戦略、どういうプレーをしたいかということが大事」と、表情を引き締めた。

東京ＳＧからは、フランカーのサム・ケインが出席。ともに長年、ニュージーランド代表（ＮＺ）のオールブラックスをけん引してきたレジェンドで、この日両チームの主将として共演した。南半球最高峰のスーパーラグビー時代にも対戦経験があるが「日本に来て対戦するというのは、違った感覚。独特が感情があるけど、楽しみ」とケイン。ペレナラも「長い付き合いで、１０代の頃から一緒に成長してきた。こうして違う国で対戦できるのは楽しみ」と、気持ちを高めた。

ＢＲ東京は今季、９勝９敗の５位でＰＯに進出。東京ＳＧとは直近３連敗で、１０日の最終節では２２―３９で敗れた。ペレナラは「コルビを自由にさせてはいけない」と、南アフリカ代表ＷＴＢ／ＦＢのチェスリン・コルビを警戒。自チームの期待選手としてはフランカーのリアム・ギルを挙げ「ビッグゲームで活躍してくれる」。負ければ終わりの一発勝負、経験豊富な主将は「苦しい時、そうでない時でも耐えながら頑張る力はある。一緒に頑張る力を、ＰＯでも発揮していきたい」と腕をまくった。