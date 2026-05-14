和順図書館の一角にある崇新書院。（４月７日撮影、騰衝＝新華社記者／荊昭延）

【新華社昆明5月14日】中国雲南省騰衝（とうしょう）市和順鎮に1928年設立の和順図書館がある。「中国最大の地域図書館」と呼ばれ、全国重点文物保護単位（国宝・重要文化財）に指定されている。現在は文化と観光の融合という新たな方向性を打ち出し、書物の香りが漂う空間と美しい地元の風景を調和させつつ、公共の文化発信地の役割を活性化させている。地域住民が日常の中で文化に触れられる場所にもなっている。

図書館に新設された崇新書院は文化と観光を融合させた読書空間で、歴史と文化の息づかいが新たな形で広がりを見せていた。冷蔵庫マグネットやピンバッジなど騰衝、和順古鎮、和順図書館の要素を組み合わせたオリジナルグッズが並び、喫茶スペースの飲み物の名称にも書物の趣が添えられている。コーヒーは「文化泉源」「和順」の文字や図書館のロゴなど、さまざまなラテアートを楽しめる。

和順図書館の崇新書院で、オリジナルグッズを選ぶ人たち。（４月７日撮影、騰衝＝新華社記者／荊昭延）

崇新書院の責任者、何愛菊（か・あいきく）さんは「本に関する展示や謎解きゲームを開催することもある。展示やレイアウトを頻繁に更新しており、SNSへの投稿を目当てに来る若者も多い」と紹介。本とオリジナルグッズ、飲食、イベントを組み合わせる取り組みは従来の図書館の単一的な枠組みを越え、読書という行為を本のページの中だけでなく、多様で豊かな生活の場に溶け込ませていると語った。

2025年は図書貸出数が21万冊、利用者数が65万人をそれぞれ超え、電子書籍のダウンロード数も約5千冊となった。ますます多くの観光客や地域住民がこの場所で文化と観光が織りなす優雅なひとときを楽しんでいる。（記者/荊昭延）