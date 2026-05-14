米国、カナダ、メキシコで開催されるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）開幕が６月に迫った。

３か国共催は史上初で、過去最多の４８チームが熱戦を繰り広げる。出場する国のサッカー事情、人々の思いを紹介する。

［サッカーの惑星］＜モロッコ編・下＞

雲一つない青空の下、ピッチに一人の日本人ＦＷの姿があった。モロッコ２部リーグに属する「ラシン・アスレチック・クラブ（ＲＡＣ）」のホームスタジアム。練習開始の午後３時になっても、まだ他の選手の姿はない。「まあ、こんなもんっすね」。森下仁道（３０）は慣れた様子で体をほぐした。

岡山県出身で、筑波大では三笘薫（ブライトン）ともプレーした。２０１９年にザンビアでプロ生活をスタート。昆虫を食べる現地の食文化に苦労し、でこぼこのピッチに手こずったガーナを経て、２４年にモロッコに来た。国内の１部リーグは１６クラブで構成され、成績上位はアフリカのクラブ王者を決めるチャンピオンズリーグの出場権を得られる。森下は今年２月からＲＡＣに所属し、１部昇格を目指している。

モロッコ選手の気質は「おおらか」であり、「いいかげん」でもある。チームメートに自身のプレー動画を見せて得意な動きのイメージを伝えると「分かった」と威勢よく返事をするが、翌日には忘れていることも多々ある。ジムや食事に誘い、少しずつ関係を深めている。クラブの給料未払いは日常茶飯事だが、「人は優しく、天気もいい。ご飯もおいしい」と笑う。

日々、至るところでサッカーへの情熱を感じるという。タクシーではラジオの試合中継が流れ、カフェの客はテレビに見入り、「皆が評論家みたい」（森下）に語り合う。ビーチでは子どもも大人もボールを蹴り、巧みなリフティングを見せる。代表チームが勝てば街に車のクラクションが鳴り響き、負ければ静まり返る。「イスラム教と並ぶ、宗教です」と語る。

かつてフランスの保護領となり、サッカーにも影響が色濃く残る。北アフリカ特有の強靱（きょうじん）なフィジカルを前面に出しつつ、組織的にボールをつなぐスタイルを好む。ＲＡＣの監督はフランス人だ。

モロッコは３０年ワールドカップ（Ｗ杯）開催国の一つ。インフラの整備が徐々に進んでおり、森下は「少なくとも３０年まではモロッコに関わりたい」と話す。今夏のＷ杯では、決勝トーナメントの初戦で日本と対戦する可能性がある。２２年大会で４強入りし、２４年パリ五輪では銅メダルを獲得。国民の期待がかつてないほど高まっている北アフリカの雄は、日本にとって大きな壁となるかもしれない。（敬称略、細田一歩が担当しました）

◆２０３０年Ｗ杯＝モロッコ、スペイン、ポルトガルの３か国共催。１９３０年の第１回大会から１００年の節目で、第１回開催国ウルグアイなど南米の３か国でも計３試合が行われる。