実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が13日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に水曜MCとして生出演。コメント欄を読んで自身の意見を変える場面があった。

この日はAIが司法の分野においてどこまで影響力を持てるのか、AI裁判官はアリかナシかについて議論した。

「コメント見て“えん罪増えそう”って、確かにって思ったんで意見変えます」と切りだしたひろゆき。「日本って有罪率99パーセント、（AIが）データを元に（判決）しちゃうとほぼ有罪を出しちゃうんです」と説明。「なので、刑事裁判においては有罪率が異常に高いので、結果として過去の判例に習ってAIが判断した場合はとりあえず有罪になっちゃう」とコメントした。

「証拠を精査してとかにはならずに、同じ条件だったら同じ結果をやり続けると、えん罪事件だったとしても同じようにえん罪を作り続けてしまう」と考察。「刑事においては全部AIは微妙かなと思いました」と伝えた。

平石直之アナは「まとめていきますけども、ひろゆきさんがコメント欄を見て意見を変えるという…こんなこともあるんだと。そのコメントを書かれた方グッジョブ！」と茶化してスタジオを盛り上げた。