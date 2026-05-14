渡辺満里奈、長男が初バイト→給料で買ってくれたプレゼントを披露「これはうれしい!!」「優しい息子さんですね」
お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤（57）の妻でタレントの渡辺満里奈（55）が10日、自身のブログを更新。長男（18）からのプレゼントを披露した。
【写真】「これはうれしい!!」長男が初バイトの給料で買ってくれたプレゼント
渡辺は「Happy Mother's Day！」と題し、「長男が初めてのバイト代で買ってくれたカーネーション」と報告。鮮やかな赤が一際目を引くカーネーションの写真を添え、「赤がまぶしい！子どもはあっっっという間に大きくなっちゃいますね。嬉しくもあり、さびしくもあり」と、わが子の頼もしい成長に対する喜びと、どこか切ない親心をつづった。
コメント欄には「これはうれしい!!」「優しい息子さんですね」「素晴らしい」「私も見習いたい」などの声が寄せられている。
渡辺と名倉は2005年5月に結婚。07年12月に長男、10年6月に長女が誕生している。
【写真】「これはうれしい!!」長男が初バイトの給料で買ってくれたプレゼント
渡辺は「Happy Mother's Day！」と題し、「長男が初めてのバイト代で買ってくれたカーネーション」と報告。鮮やかな赤が一際目を引くカーネーションの写真を添え、「赤がまぶしい！子どもはあっっっという間に大きくなっちゃいますね。嬉しくもあり、さびしくもあり」と、わが子の頼もしい成長に対する喜びと、どこか切ない親心をつづった。
コメント欄には「これはうれしい!!」「優しい息子さんですね」「素晴らしい」「私も見習いたい」などの声が寄せられている。
渡辺と名倉は2005年5月に結婚。07年12月に長男、10年6月に長女が誕生している。