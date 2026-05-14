◇ナ・リーグ ドジャース4−0ジャイアンツ（2026年5月13日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、本拠でのジャイアンツ戦に今季4度目の投手専念で先発登板。今季最多105球を投げ、7回4安打無失点8奪三振の力投でチームの連敗を4で止め、3勝目を挙げた。11日（同12日）の同カードから戦列に復帰したムーキー・ベッツ内野手（33）は復帰後初本塁打を放つなど、攻守で大谷の好投をアシストした。

エスピナルの2年ぶり本塁打で先制した直後の3回無死、ジャイアンツ先発・レイの92.4マイル（約148.7キロ）直球を強振。打球は左翼スタンドに一直線にはじけ飛んだ。打球速度104.1マイル（約167.5キロ）、飛距離414フィート（約126.2メートル）、角度28度の完璧な一発。4月3日（同4日）ナショナルズ戦以来の3号ソロに、ベンチのムードは最高潮に達した。

試合後、スポーツネットLAのインタビューに応えたベッツは「最近、チームは少し苦しい状況が続いていたので、自分が力になれることは分かっていましたし、結果が出て良かった」と振り返り「自分の中では、4、5試合くらい重ねて、しっかりとしたリズムをつかみたいと思っています」と状態を上げていくことについて自信を見せた。

遊撃のポジションから見る大谷の投球について「もう、アメージングの一言です。すべての球をストライクゾーンに投げ込んでいましたし、フォアボールも出さなかった」と称賛。それでも「彼はショウヘイですからね。ただただ圧倒的でした」と当然と言わんばかりに話した。