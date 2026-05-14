高島彩、冷凍保存している作り置きおかずを活用した“具材たっぷり”手作り弁当を披露 夫はゆず・北川悠仁
音楽デュオ・ゆずの北川悠仁（49）の妻で、フリーアナウンサーの高島彩（47）が14日、自身のインスタグラムを更新。具材がたっぷり入った手作り弁当を披露した。
【写真】作り置きおかずを活用した“具材たっぷり”手作り弁当を披露した高島彩
この日高島は、手作りの「そぼろ弁当」を披露。ほうれん草で仕切られた白米の上にはたっぷりの鶏そぼろと炒り卵が敷き詰められており、色鮮やかに仕上がっている。
おかずは「鳥つくね」「茄子の煮浸し」「ササミのサラダ」。大きめに形取られた鳥つくねは、「いっぱい作って冷凍保存してあるよ」と作り置きしていることを明かした。
高島は11年10月に北川と結婚し、14年2月に第1子が誕生。16年6月に第2子の出産を発表した。
【写真】作り置きおかずを活用した“具材たっぷり”手作り弁当を披露した高島彩
この日高島は、手作りの「そぼろ弁当」を披露。ほうれん草で仕切られた白米の上にはたっぷりの鶏そぼろと炒り卵が敷き詰められており、色鮮やかに仕上がっている。
おかずは「鳥つくね」「茄子の煮浸し」「ササミのサラダ」。大きめに形取られた鳥つくねは、「いっぱい作って冷凍保存してあるよ」と作り置きしていることを明かした。
高島は11年10月に北川と結婚し、14年2月に第1子が誕生。16年6月に第2子の出産を発表した。