長谷川京子、ボリュームたっぷりわっぱ弁当公開「売り物みたい」「野菜もたっぷりでヘルシー」と反響
【モデルプレス＝2026/05/14】女優の長谷川京子が5月14日、自身のInstagramを更新。鶏料理がメインの弁当の写真を公開し、話題となっている。
【写真】47歳女優「鶏肉に味が絡んでて美味しそう」卵そぼろ・きんぴらなど色鮮やかなわっぱ弁当
長谷川は「おはようございます」とつづり、弁当の写真を投稿。胡麻を振ったたっぷりの鶏肉、卵のそぼろ、牛蒡と人参のキンピラ、ほうれん草の胡麻和え、ミニトマトが美しく詰められたボリューミーなわっぱ弁当を披露した。なお、弁当には別容器に詰められたキウイフルーツが添えられている。
この投稿に、ファンからは「鶏肉に味が絡んでて美味しそう」「売り物みたい」「お腹いっぱいになりそう」「食べてみたい」「栄養バランス最高」「野菜もたっぷりでヘルシー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】47歳女優「鶏肉に味が絡んでて美味しそう」卵そぼろ・きんぴらなど色鮮やかなわっぱ弁当
◆長谷川京子、わっぱ弁当公開
長谷川は「おはようございます」とつづり、弁当の写真を投稿。胡麻を振ったたっぷりの鶏肉、卵のそぼろ、牛蒡と人参のキンピラ、ほうれん草の胡麻和え、ミニトマトが美しく詰められたボリューミーなわっぱ弁当を披露した。なお、弁当には別容器に詰められたキウイフルーツが添えられている。
◆長谷川京子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「鶏肉に味が絡んでて美味しそう」「売り物みたい」「お腹いっぱいになりそう」「食べてみたい」「栄養バランス最高」「野菜もたっぷりでヘルシー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】