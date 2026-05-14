元ばんばんざい流那「姉妹とはいえ似すぎてない？」美人妹との2ショットに反響「本当に似てる」「遺伝子最強」
【モデルプレス＝2026/05/14】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。マカオ編」（ABEMA）に出演していた妹の森元莉那との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳美女インフルエンサー「食べてるときの顔がそっくり」美人妹との“激似”ショット
流那は「りなとみそきん食べてきた」とコメントを添え、YouTuber・HIKAKINのラーメン店「みそきん」池袋店での妹との2ショットを投稿。ラーメンの入ったどんぶりを2人でカメラに向けた写真や「流石に姉妹とはいえ似すぎてない？w」とコメントを添えた、2人でラーメンをすすっている動画などを披露している。なお、投稿には自身のYouTubeチャンネルのリンクが添えられており、動画での公開を告知している。
この投稿には「美人姉妹」「美味しそうに食べるね」「食べてるときの顔がそっくり」「本当に似てる」「姉妹でラーメンデート楽しそう」「遺伝子最強」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美女インフルエンサー「食べてるときの顔がそっくり」美人妹との“激似”ショット
◆流那、妹とのラーメンショット公開
流那は「りなとみそきん食べてきた」とコメントを添え、YouTuber・HIKAKINのラーメン店「みそきん」池袋店での妹との2ショットを投稿。ラーメンの入ったどんぶりを2人でカメラに向けた写真や「流石に姉妹とはいえ似すぎてない？w」とコメントを添えた、2人でラーメンをすすっている動画などを披露している。なお、投稿には自身のYouTubeチャンネルのリンクが添えられており、動画での公開を告知している。
◆流那の投稿に反響
この投稿には「美人姉妹」「美味しそうに食べるね」「食べてるときの顔がそっくり」「本当に似てる」「姉妹でラーメンデート楽しそう」「遺伝子最強」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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