ＨＩＫＡＫＩＮ、はじめしゃちょーら人気ＹｏｕＴｕｂｅｒが所属する「ＵＵＵＭ」が、８月２２日にエスコンフィールドで「ＵＵＵＭ ＤＡＹ ｉｎ Ｆビレッジ」を開催すると１４日、発表した。

２５年夏に続いて、２年連続の開催。前回は１万５０００人が来場し、オンラインでも３万人が視聴した。今回はＵＵＵＭ所属のＨＩＫＡＫＩＮ、フィッシャーズ、東海オンエアら人気ＹｏｕＴｕｂｅｒの他、同球場を本拠地とする日本ハムのＯＢから岩本勉氏、糸井嘉男氏、中田翔氏ら１６人も出演。ガチンコ野球対決だけでなく、一日を通して楽しめるコンテンツが多く用意されるという。

【出場者】

▼ファイターズＯＢ選抜（敬称略）

岩本勉、金子誠、稲田直人、糸井嘉男、田中賢介、鶴岡慎也、新垣勇人、今成亮太、中田翔、谷口雄也、村田和哉、須永英輝、市川卓、大塚豊、浅沼寿紀、吉田侑樹

▼ＵＵＵＭ オールスター

ＨＩＫＡＫＩＮ、「フィッシャーズ」（シルクロード、ンダホ、マサイ、モトキ、ザカオ、ダーマ）、「東海オンエア」（てつや、としみつ、ゆめまる、虫眼鏡）、Ｍａｓｕｏ、「ボンボンＴＶ」（よっち）、たいちゃん、ＺＥＥ、ＳＯＳＨＩ、【Ｖ．Ｉ．Ｐ】、ハムショー、えいじ、「ぼなーるちゃんねる」（ゆうや、まさ）ほか