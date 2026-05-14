日本時間午後９時半に４月の米小売売上高が発表される。総合の大方の予想が前月比０．５％増、自動車を除いた大方の予想は同０．７％増となっており、前月比では、総合が３カ月続けて増加、自動車を除くと４カ月続けて増加するとみられている。４月の米雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが２カ月続けて１０万人を上回り、２カ月続けて予想から上振れした。米労働市場が強じんであるなか、４月の米小売売上高が予想を上回る結果となり、米国の国内総生産（ＧＤＰ）のおよそ７割を占める個人消費が堅調であることが示唆されれば、ドルが買われる可能性がある。



また、このあとの海外市場では、米英中銀関係者の発言も予定されている。日本時間午後９時にミラン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事がテレビに出演、同午後１１時１５分にシュミッド米カンザスシティー地区連銀総裁が講演、同１５日午前０時１５分にピル英中銀（ＢＯＥ）チーフエコノミスト兼金融政策委員会（ＭＰＣ）委員が講演、同１５日午前２時にハマック米クリーブランド地区連銀総裁が挨拶、ボウマン米ＦＲＢ副議長が挨拶、同１５日午前６時４５分にウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加することになっている。



MINKABU PRESS

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