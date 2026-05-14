２月１７日に５６歳で亡くなったロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」の真矢さんのお別れ会が１４日、都内で行われた。開会前にはメンバー４人が、真矢さんの死去後初めて報道陣の取材に対応。今の心境を語った。

ＳＵＧＩＺＯは「正直お別れという気持ちが実感がまだない。まだそこに奴（やつ）がいる感じがする」と吐露。「お別れ会って正直ピンときてません」と素直な言葉を並べた。

ＲＹＵＩＣＨＩは「生前からムードメーカーでファンみんなにもライブを楽しんでほしいっていう明るい人。悲しんでること自体が真矢くんにとっては残念なのかな」とポツリ。「過去に遡って真矢くんと笑い合った楽しい思い出だったりとか、そういうものを振り返るのが供養になると感じています」と自らに言い聞かせた。

２９日からは真矢さんの地元でもある神奈川・秦野から始まる全国ツアーを開催予定。ＳＵＧＩＺＯは「真矢くんと一緒にツアーをするモードになっている」と決意を口にし「ＬＵＮＡ ＳＥＡを止めないでくれって真矢が求めていた。約半年間真矢とともに駆け抜けツアーなので、一切やり方を変えずに奴と回るつもりで準備しています」と明かしていた。