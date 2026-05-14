越谷アルファーズ、大庭岳輝と喜多川修平が契約継続合意…B.ONE優勝に向け、主力二人が揃って残留

5月14日、B1東地区に所属する越谷アルファーズは、大庭岳輝、喜多川修平との選手契約（継続）に合意したことを発表した。

大阪府出身で28歳の大庭は、184センチ85キロのシューティングガード。2019－20シーズンに京都ハンナリーズでプロデビューを果たすと、2021年から25年にかけて横浜ビー・コルセアーズで4年間プレーした。今シーズンより越谷に移籍すると、59試合の出場で平均4.8得点3ポイント成功率36.2パーセントを記録し、ピュアシューターとしてチームを支えた。

神奈川県出身で40歳の喜多川は、185センチ85キロのスモールフォワード。専修大学を卒業後、2008－09シーズンにアイシンシーホース三河（現シーホース三河）に加入。その後は琉球ゴールデンキングスを経て栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）に加入し、2021－22シーズンにはチームのB1優勝にも貢献した。2023－24シーズンより越谷に移籍すると、3年目となる今シーズンは53試合に出場し、平均3.0得点3ポイント成功率45.8パーセントを記録した。

両選手は契約合意に伴い、以下のようにコメントした。

■大庭岳輝



「ネギばんばん！！アルファメイトのみなさん、こんにちは。2025-26シーズンたくさんの応援ありがとうございました！そして、リリースの通りアルファーズにとって新たな挑戦となる2026-27シーズンもみなさんと共に戦えることを嬉しく思います。新シーズン、良い時もあればうまくいかない時もあるかと思いますが、「そこをなんとか優しい気持ちで」応援よろしくお願いします」

■喜多川修平



「2026-27シーズンもアルファーズでプレーさせていただくことになりました。チームがこの先どんどん大きくなるために、結果にこだわり、どんな状況でもアルファーズのカルチャーを体現し、チーム全員でやり尽くします。B.ONE初代王者になる為に、僕たちと一緒に戦ってください。よろしくお願いします」

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