timelesz篠塚大輝、憧れの芸人・小籔千豊にダメ出し「今日お会いして1個思ったことがあります」

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timelesz篠塚大輝が、5月16日に放送されるMBS『かまいたちの知らんけど』（24:28～25:28）に出演する。

■timelesz篠塚大輝、蛙亭・イワクラから詰められる「小籔さんとはどういったご関係？」

今回は「小籔千豊崇拝バスツアー！ ありがたいお言葉をいただいて幸せになろう、知らんけど」と題しての放送。小籔千豊、timelesz・篠塚大輝、本田望結、蛙亭・イワクラをゲストに迎え、移動中のロケバスの中でトークを繰り広げる。幅広い交友関係で知られ、数多くの後輩から慕われる小籔から心に響く名言が飛び出すのか。

小籔と親交の深い濱家をはじめ、イワクラや本田が集うなか、男性アイドルグループtimeleszの篠塚は今回が小籔と初共演。

以前から小籔を「憧れの芸人」として公言し、敬愛する篠塚は「はじめましてです」と緊張の面持ちを見せる。対する小籔は、初対面となる篠塚の様子を「Vシネマのヤクザの下っ端みたいな挨拶やった」とイジり、笑わせる。

一方、小籔との交流歴で先輩にあたるイワクラは、篠塚の出演について「どういうこと？」と戸惑いを覚えたと述べ、初対面の篠塚との挨拶時に「小籔さんとはどういったご関係？」とマウントを取る行動に出たと告白。篠塚が「すごい探りを入れられた」「『新喜劇とか入ってたんですか？』と聞かれた」とタジタジになったエピソードを披露し、小籔らは爆笑する。

「小籔を崇拝し始めたきっかけ」については、本田が「もともとは小籔さんが芸能界で唯一苦手だった」とコメント。それが番組での共演を機に一転し、「師匠」と仰ぐようになったと心境の変化を振り返る場面も。また濱家は「もともと山内が小籔さんにかわいがってもらってて」とかまいたちとの関係性について触れ、小籔は濱家から「山内を切って僕を連れて行ってください」とせがまれていたことを回想。さらに濱家は、小籔と食事に行きたいあまり、小籔にまつわる山内の愚痴を告げ口したエピソードをぶっちゃける。

一同はグルメな小籔がハマっているという東京・中目黒のパン屋へ。絶品パンを絶賛する面々に、小籔がおいしいお店の見つけ方を熱心に説明する。皆が真剣に聞き入るなか、山内は「話が長いな」とダメ出しをする。

■「小籔さん、コレだけはヤメて！」をテーマに意見炸裂

次の移動先へ向かう車中では、「小籔さん、コレだけはヤメて！」をテーマに、あえて提言したいことを発表。イワクラが「私1個あるかもしれない」と一番に名乗りを上げる他、篠塚が「今日お会いして1個思ったことがあります」と率直な思いを口にすると、小籔が「俺はやってもうたな」と反省の弁を述べるひと幕も。

最後は本田の希望でボウリング場へ。かまいたち、小籔＆篠塚、イワクラ＆本田チームに分かれてペアマッチが行われる。本気のボウリング対決では、山内が濱家と抱き合って歓喜する白熱の展開に。

■番組情報

MBS『かまいたちの知らんけど』

05/16（土）24:28～25:28

出演：かまいたち（濱家隆一、山内健司） 小籔千豊 篠塚大輝（timelesz） 本田望結 イワクラ（蛙亭）

(C)MBS

■関連リンク

MBS『かまいたちの知らんけど』番組サイト

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