女優の白鳥玉季（16）が14日、都内で第9回黒髪大賞授賞式に出席した。

「あんず油」で知られる化粧品メーカー「柳家本店」が「今、最も黒髪の似合う人」を表彰する賞。「黒髪」「ピュア」「元気」の3つの条件を満たす著名人の中から選出している。昨年は女優の林芽亜里（20）が大賞を受賞した。

今年は大賞を白鳥が、特別賞を今年、現役を引退したスピードスケート女子五輪日本代表の高木美帆さん（31）が受賞した。

大賞を受賞した白鳥は「ずっと守ってきたこの黒髪をこのような形で褒めていただけるのは本当に光栄です」と喜んだ。

マイブームについても語り、最近はパン作りにハマっていることを明かした。朝食はパンを食べることが多いといい、最近は自ら作ることもあるという。「パンの生地をこねるのがストレス解消にもなる。パンの生地をさわるのが好きなので、一からこねて、発酵させる作業を家でしています」と明かした。

好みのパンは塩パンとベーグル。「工夫して、メモして作っています」と笑顔を見せた。最近の自信作は「塩パン」。「あんこのペーストを、塩パンのバターに入れてみたら、おいしくて。もうすでに5回くらい作っています」と笑った。

「おいしいので試してみてください」と呼びかけていた。