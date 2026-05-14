LUNA SEA・SUGIZO、在りし日の真矢さんの思い出「街で1番の不良が、街で1番の太鼓叩きでした」
今年2月17日に56歳で亡くなったロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さんのアーティストや関係者向けのお別れの会が14日、都内で開かれた。
【写真】数々の写真やドラムも…『真矢さん お別れ会』の模様
会が始まる前には、LUNA SEAのRYUICHI（Vo）、SUGIZO（G＆Violin）、INORAN（G）、J（B）が取材に応じた。LUNA SEAは真矢さんの出身地である神奈川・秦野を皮切りに、22都市33公演をめぐる大規模ツアーを発表している。
会が始まる前には、LUNA SEAのRYUICHI（Vo）、SUGIZO（G＆Violin）、INORAN（G）、J（B）が取材に応じた。LUNA SEAは真矢さんの出身地である神奈川・秦野を皮切りに、22都市33公演をめぐる大規模ツアーを発表している。RYUICHIは「ぴあアリーナMMでファンの皆さん対象とした献花式をやらせていただいた。本日はお別れの会ということで、音楽の世界に先輩や後輩、仲間たちがいますので、皆さんに最後に真矢くんを思い出を感じてほしいなという思いで開催させていただきます」と話す。SUGIZOは「もうすぐ真矢が亡くなって3ヶ月。もう僕らの中では真矢と一緒に、これからのツアーをするモードになっています。このタイミングでまた皆さんにお集まりいただき、感謝に気持ちでいっぱいです。取材をしてくれる皆さん、関係者の皆さん、これから真矢の魂と共にツアーをしていく上で、とても重要なけじめの1日に、僕らの心の整理を改めてする日になります。真矢のために集まっていただき、感謝しかありません」と思いを吐露した。
INORANは「SUGIZOが言ったように亡くなって3ヶ月です。真矢くんに残してもらった思いはみんなの心の中に残っている、生き続けている。存在をとても大きく感じています。僕らは、それを受け継いでいかなきゃいけないなとこの瞬間も思っています」とする。Jは「皆さん集まっていただいて、ありがとうございます。僕自身まだ真矢くんが旅立った実感がわいていないんですよ。ただでも僕たち5人で始めたバンドとして、これから真矢くんの思いも連れて全国ツアーに行きます。そういった意味でもLUNA SEAとして感謝の気持ちを皆さんに伝えられたらいいなと思っております」と話していた。
真矢さんとは15歳で出会い、今年で41年の仲だったSUGIZO。出会ったころを思い返しながらSUGIZOは「まぁ、やんちゃ坊主でね。街の1番の不良でした。でも、街で1番の不良が、街で1番の太鼓叩きでした」とする。ドラムを始める際に真矢さんはSUGIZOに相談。「ドラムを始めてみたら、ものすごく天才だと思った。高校2年の時に一晩かけて『一緒にプロになるぞ』と真矢を説得しに行った。今となっては高校の時の真剣だった思い出が多い。授業中も彼はカタカタカタカタ、ステックで練習してました。『うっせえな、隣のクラス』と。まぁ僕も授業中にギター弾いてましたけど」とやんちゃだったころの思い出を口にしていた。
「これだと思ったら全力。高校の文化祭もドラマー人口が少ないので真矢1人だけ10バンドぐらい掛け持ちした。高校3年でドラムが忙しくて過労で倒れるとか。そういったヤツだった。最初から規格外の男だったなと思いますね」と思い返していた。
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒彩と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。2025年9月、2020年に大腸がんステージ4を患いながらも手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けつつ、ステージに立ち続けてきたこと、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表していた。
今年3月には、1日でも早くファンが真矢さんへ思いを伝えられる場を作ってあげたいというメンバーの強い意志により、急きょ実現した献花式も行われていた。同日は3万人が集まった。
会場には3台のドラムセットが設置。中央には、3月に行われた『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』の振替公演でも飾られたドラムが。昨年12月23日に真矢さんが叩こうとしていたもので、デビュー当時に使用していたYAMAHA製のドラムセットとなる。左側には、昨年2月22日、23日の東京ドーム公演で使ったドラムが、右側には同23日の東京ドーム公演でドラムソロで使用されたドラムが飾られた。
【写真】数々の写真やドラムも…『真矢さん お別れ会』の模様
会が始まる前には、LUNA SEAのRYUICHI（Vo）、SUGIZO（G＆Violin）、INORAN（G）、J（B）が取材に応じた。LUNA SEAは真矢さんの出身地である神奈川・秦野を皮切りに、22都市33公演をめぐる大規模ツアーを発表している。
INORANは「SUGIZOが言ったように亡くなって3ヶ月です。真矢くんに残してもらった思いはみんなの心の中に残っている、生き続けている。存在をとても大きく感じています。僕らは、それを受け継いでいかなきゃいけないなとこの瞬間も思っています」とする。Jは「皆さん集まっていただいて、ありがとうございます。僕自身まだ真矢くんが旅立った実感がわいていないんですよ。ただでも僕たち5人で始めたバンドとして、これから真矢くんの思いも連れて全国ツアーに行きます。そういった意味でもLUNA SEAとして感謝の気持ちを皆さんに伝えられたらいいなと思っております」と話していた。
真矢さんとは15歳で出会い、今年で41年の仲だったSUGIZO。出会ったころを思い返しながらSUGIZOは「まぁ、やんちゃ坊主でね。街の1番の不良でした。でも、街で1番の不良が、街で1番の太鼓叩きでした」とする。ドラムを始める際に真矢さんはSUGIZOに相談。「ドラムを始めてみたら、ものすごく天才だと思った。高校2年の時に一晩かけて『一緒にプロになるぞ』と真矢を説得しに行った。今となっては高校の時の真剣だった思い出が多い。授業中も彼はカタカタカタカタ、ステックで練習してました。『うっせえな、隣のクラス』と。まぁ僕も授業中にギター弾いてましたけど」とやんちゃだったころの思い出を口にしていた。
「これだと思ったら全力。高校の文化祭もドラマー人口が少ないので真矢1人だけ10バンドぐらい掛け持ちした。高校3年でドラムが忙しくて過労で倒れるとか。そういったヤツだった。最初から規格外の男だったなと思いますね」と思い返していた。
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒彩と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。2025年9月、2020年に大腸がんステージ4を患いながらも手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けつつ、ステージに立ち続けてきたこと、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表していた。
今年3月には、1日でも早くファンが真矢さんへ思いを伝えられる場を作ってあげたいというメンバーの強い意志により、急きょ実現した献花式も行われていた。同日は3万人が集まった。
会場には3台のドラムセットが設置。中央には、3月に行われた『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』の振替公演でも飾られたドラムが。昨年12月23日に真矢さんが叩こうとしていたもので、デビュー当時に使用していたYAMAHA製のドラムセットとなる。左側には、昨年2月22日、23日の東京ドーム公演で使ったドラムが、右側には同23日の東京ドーム公演でドラムソロで使用されたドラムが飾られた。