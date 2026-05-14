真矢さんはLUNA SEAの「お父さん」 メンバーが存在の大きさを語る
今年2月17日に56歳で亡くなったロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さんのアーティストや関係者向けのお別れの会が14日、都内で開かれた。
【写真】数々の写真やドラムも…『真矢さん お別れ会』の模様
会が始まる前には、LUNA SEAのRYUICHI（Vo）、SUGIZO（G＆Violin）、INORAN（G）、J（B）が取材に応じた。LUNA SEAは真矢さんの出身地である神奈川・秦野を皮切りに、22都市33公演をめぐる大規模ツアーを発表している。RYUICHIは「ぴあアリーナMMでファンの皆さん対象とした献花式をやらせていただいた。本日はお別れの会ということで、音楽の世界に先輩や後輩、仲間たちがいますので、皆さんに最後に真矢くんを思い出を感じてほしいなという思いで開催させていただきます」と話す。SUGIZOは「もうすぐ真矢が亡くなって3ヶ月。もう僕らの中では真矢と一緒に、これからのツアーをするモードになっています。このタイミングでまた皆さんにお集まりいただき、感謝に気持ちでいっぱいです。取材をしてくれる皆さん、関係者の皆さん、これから真矢の魂と共にツアーをしていく上で、とても重要なけじめの1日に、僕らの心の整理を改めてする日になります。真矢のために集まっていただき、感謝しかありません」と思いを吐露した。
INORANは「SUGIZOが言ったように亡くなって3ヶ月です。真矢くんに残してもらった思いはみんなの心の中に残っている、生き続けている。存在をとても大きく感じています。僕らは、それを受け継いでいかなきゃいけないなとこの瞬間も思っています」とする。Jは「皆さん集まっていただいて、ありがとうございます。僕自身まだ真矢くんが旅立った実感がわいていないんですよ。ただでも僕たち5人で始めたバンドとして、これから真矢くんの思いも連れて全国ツアーに行きます。そういった意味でもLUNA SEAとして感謝の気持ちを皆さんに伝えられたらいいなと思っております」と話していた。
LUNA SEAにとって、真矢さんはどんな存在のか。RYUICHIは「お父さん的な存在というか。やっぱり音楽を真剣に向き合ってやってると、場面によっては喧々諤々ではないんだけれども信じるものをぶつけ合う。言葉がちょっと荒々しくなったり、表情が険しくなったりがあるんです。でも、そういう時でも真ちゃんがいると場が和む。すぐに笑いを取ってくる。それはすごく大きかったんだなと今、思いますね」と話す。SUGIZOは「グルーヴが愛に満ちあふれている。グルーヴが真矢の性格そのものなんで。RYUICHIが言ったように、もしかしたら真矢がいなかったら、もっとギザギザだったらもしれないバンドの関係が彼がすごくいい意味でエッジを削ってくれて。みんながうまく進むように。ああ見えて、とっても気使いなので。天然でやってるんじゃなくて、考えて全体をうまく回そうとしていたんだろうかなと思いますね」と在りし日を思い返していた。
真矢さんらしいエピソードも明かされた。SUGIZOは「ものすごい頑固者なので。特に90年代後半から2000年代の僕らが終幕直前の頃はもう頑固で。『飛行機に絶対乗らない』と。全国ツアーを一人だけコトコトコトコト電車で何時間もかけて移動してます。飛行機が怖い、そういう頑なな面もあったり。さすがに海外のツアーは乗りましたけど（笑）。微笑ましい」と笑顔で明かした。ライブの演出でメンバーがヘリで登場する際の思い出も。RYUICHIは「ヘリの中で無口でしたね」とぶっちゃけ、SUGIZOは「一人だけ本当に顔が恐怖におののいていた。僕らは『すげー！ヘリだ！』とやってるんですけど、真矢だけでカチカチで真っ青になっていた」とした。若かりし頃はメンバーでジェットコースターに乗ろうとしたこともあったが「真矢とRYUICHIは乗れなくて下で待っていた」とSUGIZOは懐かしんでいた。
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒彩と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。2025年9月、2020年に大腸がんステージ4を患いながらも手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けつつ、ステージに立ち続けてきたこと、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表していた。
今年3月には、1日でも早くファンが真矢さんへ思いを伝えられる場を作ってあげたいというメンバーの強い意志により、急きょ実現した献花式も行われていた。同日は3万人が集まった。
会場には3台のドラムセットが設置。中央には、3月に行われた『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』の振替公演でも飾られたドラムが。昨年12月23日に真矢さんが叩こうとしていたもので、デビュー当時に使用していたYAMAHA製のドラムセットとなる。左側には、昨年2月22日、23日の東京ドーム公演で使ったドラムが、右側には同23日の東京ドーム公演でドラムソロで使用されたドラムが飾られた。
【写真】数々の写真やドラムも…『真矢さん お別れ会』の模様
会が始まる前には、LUNA SEAのRYUICHI（Vo）、SUGIZO（G＆Violin）、INORAN（G）、J（B）が取材に応じた。LUNA SEAは真矢さんの出身地である神奈川・秦野を皮切りに、22都市33公演をめぐる大規模ツアーを発表している。RYUICHIは「ぴあアリーナMMでファンの皆さん対象とした献花式をやらせていただいた。本日はお別れの会ということで、音楽の世界に先輩や後輩、仲間たちがいますので、皆さんに最後に真矢くんを思い出を感じてほしいなという思いで開催させていただきます」と話す。SUGIZOは「もうすぐ真矢が亡くなって3ヶ月。もう僕らの中では真矢と一緒に、これからのツアーをするモードになっています。このタイミングでまた皆さんにお集まりいただき、感謝に気持ちでいっぱいです。取材をしてくれる皆さん、関係者の皆さん、これから真矢の魂と共にツアーをしていく上で、とても重要なけじめの1日に、僕らの心の整理を改めてする日になります。真矢のために集まっていただき、感謝しかありません」と思いを吐露した。
LUNA SEAにとって、真矢さんはどんな存在のか。RYUICHIは「お父さん的な存在というか。やっぱり音楽を真剣に向き合ってやってると、場面によっては喧々諤々ではないんだけれども信じるものをぶつけ合う。言葉がちょっと荒々しくなったり、表情が険しくなったりがあるんです。でも、そういう時でも真ちゃんがいると場が和む。すぐに笑いを取ってくる。それはすごく大きかったんだなと今、思いますね」と話す。SUGIZOは「グルーヴが愛に満ちあふれている。グルーヴが真矢の性格そのものなんで。RYUICHIが言ったように、もしかしたら真矢がいなかったら、もっとギザギザだったらもしれないバンドの関係が彼がすごくいい意味でエッジを削ってくれて。みんながうまく進むように。ああ見えて、とっても気使いなので。天然でやってるんじゃなくて、考えて全体をうまく回そうとしていたんだろうかなと思いますね」と在りし日を思い返していた。
真矢さんらしいエピソードも明かされた。SUGIZOは「ものすごい頑固者なので。特に90年代後半から2000年代の僕らが終幕直前の頃はもう頑固で。『飛行機に絶対乗らない』と。全国ツアーを一人だけコトコトコトコト電車で何時間もかけて移動してます。飛行機が怖い、そういう頑なな面もあったり。さすがに海外のツアーは乗りましたけど（笑）。微笑ましい」と笑顔で明かした。ライブの演出でメンバーがヘリで登場する際の思い出も。RYUICHIは「ヘリの中で無口でしたね」とぶっちゃけ、SUGIZOは「一人だけ本当に顔が恐怖におののいていた。僕らは『すげー！ヘリだ！』とやってるんですけど、真矢だけでカチカチで真っ青になっていた」とした。若かりし頃はメンバーでジェットコースターに乗ろうとしたこともあったが「真矢とRYUICHIは乗れなくて下で待っていた」とSUGIZOは懐かしんでいた。
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒彩と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。2025年9月、2020年に大腸がんステージ4を患いながらも手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けつつ、ステージに立ち続けてきたこと、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表していた。
今年3月には、1日でも早くファンが真矢さんへ思いを伝えられる場を作ってあげたいというメンバーの強い意志により、急きょ実現した献花式も行われていた。同日は3万人が集まった。
会場には3台のドラムセットが設置。中央には、3月に行われた『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』の振替公演でも飾られたドラムが。昨年12月23日に真矢さんが叩こうとしていたもので、デビュー当時に使用していたYAMAHA製のドラムセットとなる。左側には、昨年2月22日、23日の東京ドーム公演で使ったドラムが、右側には同23日の東京ドーム公演でドラムソロで使用されたドラムが飾られた。