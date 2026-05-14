今年2月17日に56歳で死去したロックバンド「LUNA SEA」のドラムス、真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんのお別れの会が14日、都内で約1000人が参加して行われ、妻で元モーニング娘。の石黒彩（47）が初めて取材対応した。

真矢さんは2020年にステージ4の大腸がんを患っていたことを公表。5年9カ月の闘病生活で、7回の手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けながら全国ツアーや東京ドーム公演などで舞台上に立ち続けてきた。2020年にステージ4の大腸がん、昨夏に脳腫瘍を発表し、闘病していた。3月12日の公演でドラムを叩こうと懸命にリハビリを続けてきたが、かなわなかった。

石黒は自身のサポートについて「真矢さんが“彩が一番笑顔で、いつも大丈夫だよってそばで笑っててくれてたら、それだけで大丈夫だった”って言われていたので、私はもうどんな時も“大丈夫だよ！”って支えるっていうのが役目だった」と語り「毎日穏やかに、夫婦としても素敵な時間を過ごせました」と振り返った。

真矢さんは弱音を吐くことがなかっといい「“一緒に頑張ってくれるかな？”っていう、弱音というより“どんな時も支えてね”っていう声かけが多かったです。“一緒に手をとって頑張りましょう”っていう言葉が多かったですね」と夫婦間での闘病中のやり取りも明かした。

祭壇には真矢さんの思い出の品が飾られた。右側には昨年2月23日の東京ドーム公演で真矢さん本人がドラムソロで叩いたドラムが、中央には最新のドラムセットで、本番では一度も叩くことはなかったドラムが、左側には昨年2月22、23日の東京ドーム公演で、メーンで演奏したドラムが置かれた。

祭壇の花の総数は約7000本。真矢さんが好きな紫色に彩られ、ダリア、トルコキキョウなどが飾られた。