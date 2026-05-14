LUNA SEA、真矢さんをしのぶ「この世からいなくなってもすごい存在感」 “一緒に”全国ツアーへ
今年2月17日に56歳で亡くなったロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さんのアーティストや関係者向けのお別れの会が14日、都内で開かれた。
【写真】数々の写真やドラムも…『真矢さん お別れ会』の模様
会が始まる前には、LUNA SEAのRYUICHI（Vo）、SUGIZO（G＆Violin）、INORAN（G）、J（B）が取材に応じた。LUNA SEAは真矢さんの出身地である神奈川・秦野を皮切りに、22都市33公演をめぐる大規模ツアーを発表している。RYUICHIは「ぴあアリーナMMでファンの皆さん対象とした献花式をやらせていただいた。本日はお別れの会ということで、音楽の世界に先輩や後輩、仲間たちがいますので、皆さんに最後に真矢くんを思い出を感じてほしいなという思いで開催させていただきます」と話した。
SUGIZOは「もうすぐ真矢が亡くなって3ヶ月。もう僕らの中では真矢と一緒に、これからのツアーをするモードになっています。このタイミングでまた皆さんにお集まりいただき、感謝に気持ちでいっぱいです。取材をしてくれる皆さん、関係者の皆さん、これから真矢の魂と共にツアーをしていく上で、とても重要なけじめの1日に、僕らの心の整理を改めてする日になります。真矢のために集まっていただき、感謝しかありません」と思いを吐露した。
INORANは「SUGIZOが言ったように亡くなって3ヶ月です。この会と献花式と真矢くんに残してもらった思いはみんなの心の中に残っている、生き続けている。存在をとても大きく感じています。僕らは、それを受け継いでいかなきゃいけないなとこの瞬間も思っています」とする。
Jは「皆さん集まっていただいて、ありがとうございます。僕自身まだ真矢くんが旅立った実感がわいていないんですよ。ただでも僕たち5人で始めたバンドとして、これから真矢くんの思いも連れて全国ツアーに行きます。そういった意味でもLUNA SEAとして感謝の気持ちを皆さんに伝えられたらいいなと思っております」と話していた。
大きな存在だった真矢さん。RYUICHIは「バンドでも本当にムードメーカーで。ファンのみんなにもライブを楽しんでほしいと思っている明るい人だった。悲しんでいること自体は真矢くんにとっては残念なのかな、と。旅立ちはしたんだけれども、やっぱり過去に遡って真矢くんと笑い合った楽しい思い出であったりとか、そういうものを振り返ることがきっと真矢くんの供養になる、そんな風に感じています」とする。後を受け、SUGIZOは「真矢くんがLUNA SEAを求めた。実際、これから始まるツアーは真矢が生前一緒にやる体で組んでいたもので。約半年間、真矢と共に駆け抜けるツアーでした。一切そのやり方を変えずに、ヤツと一緒にツアーを回るつもりで、今僕らは準備していますので。正直、お別れという気持ちがあまり実感がない。まだそこにヤツがいる感じがするし。リハをやってても真矢は確実にいる。変な言い方ですけど、違った次元にヤツがちょっと行ってしまっただけで存在はここにある、僕らとこれからも一緒にいる。そういう感覚の方が強い。お別れ会は正直、ピンと来ていない。これはいい意味で」としみじみと口にしていた。
真矢さんへ伝えたいことも。RYUICHIは「いっぱいありすぎて。40年近く5人でバンドやってきて。いろんな場面でつらい時があったでしょう。肉体的にもつらい時もあったでしょう。真矢くんは、それをひた隠しにした。なんならすごく真矢くんの勇気づけられて、ライブを最後までできたという日もあった。LUNA SEAの、本当に礎の本当に一番深いところを支えてくれていたドラマーなんだなと思いますよね」とする。SUGIZOは「でも、正直に言うと早いよと思います。俺たちにこんなに喪服着せるなよ、と。だから向こう行ったら、まず頭引っぱたいてやろうと思います」とこぼす。INORANは「改めて実感わいたことがあって。LUNA SEAというバンドは本当に家族、ファミリーだから。彼がここになかったとしても永遠。彼らが教えてくれた」と感謝。Jは「まだまだ行くぞ。その一言です」とLUNA SEAは止まらないことを宣言していた。
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒彩と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。2025年9月、2020年に大腸がんステージ4を患いながらも手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けつつ、ステージに立ち続けてきたこと、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表していた。
今年3月には、1日でも早くファンが真矢さんへ思いを伝えられる場を作ってあげたいというメンバーの強い意志により、急きょ実現した献花式も行われていた。同日は3万人が集まった。
会場には3台のドラムセットが設置。中央には、3月に行われた『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』の振替公演でも飾られたドラムが。昨年12月23日に真矢さんが叩こうとしていたもので、デビュー当時に使用していたYAMAHA製のドラムセットとなる。左側には、昨年2月22日、23日の東京ドーム公演で使ったドラムが、右側には同23日の東京ドーム公演でドラムソロで使用されたドラムが飾られた。
【写真】数々の写真やドラムも…『真矢さん お別れ会』の模様
会が始まる前には、LUNA SEAのRYUICHI（Vo）、SUGIZO（G＆Violin）、INORAN（G）、J（B）が取材に応じた。LUNA SEAは真矢さんの出身地である神奈川・秦野を皮切りに、22都市33公演をめぐる大規模ツアーを発表している。RYUICHIは「ぴあアリーナMMでファンの皆さん対象とした献花式をやらせていただいた。本日はお別れの会ということで、音楽の世界に先輩や後輩、仲間たちがいますので、皆さんに最後に真矢くんを思い出を感じてほしいなという思いで開催させていただきます」と話した。
INORANは「SUGIZOが言ったように亡くなって3ヶ月です。この会と献花式と真矢くんに残してもらった思いはみんなの心の中に残っている、生き続けている。存在をとても大きく感じています。僕らは、それを受け継いでいかなきゃいけないなとこの瞬間も思っています」とする。
Jは「皆さん集まっていただいて、ありがとうございます。僕自身まだ真矢くんが旅立った実感がわいていないんですよ。ただでも僕たち5人で始めたバンドとして、これから真矢くんの思いも連れて全国ツアーに行きます。そういった意味でもLUNA SEAとして感謝の気持ちを皆さんに伝えられたらいいなと思っております」と話していた。
大きな存在だった真矢さん。RYUICHIは「バンドでも本当にムードメーカーで。ファンのみんなにもライブを楽しんでほしいと思っている明るい人だった。悲しんでいること自体は真矢くんにとっては残念なのかな、と。旅立ちはしたんだけれども、やっぱり過去に遡って真矢くんと笑い合った楽しい思い出であったりとか、そういうものを振り返ることがきっと真矢くんの供養になる、そんな風に感じています」とする。後を受け、SUGIZOは「真矢くんがLUNA SEAを求めた。実際、これから始まるツアーは真矢が生前一緒にやる体で組んでいたもので。約半年間、真矢と共に駆け抜けるツアーでした。一切そのやり方を変えずに、ヤツと一緒にツアーを回るつもりで、今僕らは準備していますので。正直、お別れという気持ちがあまり実感がない。まだそこにヤツがいる感じがするし。リハをやってても真矢は確実にいる。変な言い方ですけど、違った次元にヤツがちょっと行ってしまっただけで存在はここにある、僕らとこれからも一緒にいる。そういう感覚の方が強い。お別れ会は正直、ピンと来ていない。これはいい意味で」としみじみと口にしていた。
真矢さんへ伝えたいことも。RYUICHIは「いっぱいありすぎて。40年近く5人でバンドやってきて。いろんな場面でつらい時があったでしょう。肉体的にもつらい時もあったでしょう。真矢くんは、それをひた隠しにした。なんならすごく真矢くんの勇気づけられて、ライブを最後までできたという日もあった。LUNA SEAの、本当に礎の本当に一番深いところを支えてくれていたドラマーなんだなと思いますよね」とする。SUGIZOは「でも、正直に言うと早いよと思います。俺たちにこんなに喪服着せるなよ、と。だから向こう行ったら、まず頭引っぱたいてやろうと思います」とこぼす。INORANは「改めて実感わいたことがあって。LUNA SEAというバンドは本当に家族、ファミリーだから。彼がここになかったとしても永遠。彼らが教えてくれた」と感謝。Jは「まだまだ行くぞ。その一言です」とLUNA SEAは止まらないことを宣言していた。
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒彩と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。2025年9月、2020年に大腸がんステージ4を患いながらも手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けつつ、ステージに立ち続けてきたこと、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表していた。
今年3月には、1日でも早くファンが真矢さんへ思いを伝えられる場を作ってあげたいというメンバーの強い意志により、急きょ実現した献花式も行われていた。同日は3万人が集まった。
会場には3台のドラムセットが設置。中央には、3月に行われた『LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』の振替公演でも飾られたドラムが。昨年12月23日に真矢さんが叩こうとしていたもので、デビュー当時に使用していたYAMAHA製のドラムセットとなる。左側には、昨年2月22日、23日の東京ドーム公演で使ったドラムが、右側には同23日の東京ドーム公演でドラムソロで使用されたドラムが飾られた。