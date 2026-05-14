タレントの石黒彩さんが、今年2月に亡くなった夫のLUNA SEA・真矢さんについて人柄や思い出を明かしました。

LUNA SEAのドラマーとして活躍した真矢さん。2025年9月に脳腫瘍と診断されたことを公表し、2020年にはステージ4の大腸がんが見つかっていたことも公表。闘病を続けていましたが、2026年2月17日に56歳で亡くなりました。

14日に真矢さんのお別れの会が開催され、会に先立って妻の石黒さんが取材に応じました。

■「本当に尊敬しています」 寄り添い続けた真矢さんの人柄

真矢さんが亡くなってから約3か月がたち、「少し落ち着いたけども、やっぱり生活のすべてに真矢くんがいたので、やっぱり寂しいなって感じることもありますね」と今の心境を語った石黒さん。

改めて、長年寄り添ってきた真矢さんの人柄について聞かれると、「本当に闘病中も笑顔を絶やさず。本人がめいってると周りも悲しくなっちゃうじゃないですか。でも、いつでも本人が誰よりも楽しく過ごしていた。周りはそれですごく勇気をもらっていたので、本当に強く優しい人。そういう思いが強いですね」と話し、「本当に尊敬しています」と明かしました。

真矢さんの尊敬しているところについて、「プロ意識の高い人なので。ライブにかける信念もそうですし、ドラムに関しては1日中動画で研究していたりする。自分が次に新しいプレーを何ができるだろうとか。そういう姿勢も、ずっと昔から応援していました」と、アーティストとしての裏での努力を告白。

■取材では笑顔を貫く「約束を守りたいなと思っている」

続けて、「病気になった時に“自分がめいっていたら、周りも気分がめいっちゃうじゃないか。じゃあ僕は笑顔でいよう”っていう強い心って、なかなかできることじゃないと思うんですよ」とし、「その部分が本当に人間としても誰よりも尊敬していますね」と話しました。

取材には終始、笑顔で応じた石黒さん。その理由について、「何かあった時に、切なくて悲しくて泣いちゃうことがないわけではないんですけど…。真矢くんが“彩はずっと笑顔でいてね”って言う、その約束を守りたいなと思っているので。家族共々ですけど、その真矢くんの言葉を胸に、笑顔で生きていきたいなと思っています」と語りました。