今年2月17日に56歳で死去したロックバンド「LUNA SEA」のドラムス、真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんのお別れの会が14日、都内で行われた。同会にはボーカルのRYUICHI（55）、ギターのSUGIZO（56）、INORAN（55）、ベースのJ（55）、妻で元モーニング娘。の石黒彩（48）ら約1000人が参加した。

祭壇には真矢さんの思い出の品が飾られた。右側には昨年2月23日の東京ドーム公演で真矢さん本人がドラムソロで叩いたドラムが、中央には最新のドラムセットで、本番では一度も叩くことはなかったドラムが、左側には昨年2月22、23日の東京ドーム公演で、メーンで演奏したドラムが置かれた。

祭壇の花の総数は約7000本。真矢さんが好きな紫色に彩られ、ダリア、トルコキキョウなどが飾られた。

RYUICHIは「本日はお別れの会ということで、今まで真矢くんとともに音楽の世界で、先輩、後輩、仲間たちがいますので、皆さんと真矢くんとの思い出を感じてほしい、見送ってほしいなという思いで開催させていただきました」とコメント。真矢さんの存在について「生前からバンドでもムードメーカー。ファンのみんなにも“ライブを楽しんでほしい”と。明るい人だったので、悲しんでいること自体が真矢君にとっては残念なのかなと」としつつ「旅立ちはしたんだけれども、やっぱり過去に遡って真矢くんと笑い合った楽しい思い出であったりとか、そういうものを振り返ることがきっと、一番の真矢くんへの供養になるのかなと感じています」と話した。

SUGIZOは「もうすぐ亡くなって3カ月になるんですけども、僕らの中ではもう真矢と一緒に、これからのツアーをするモードになっています。このタイミングであえてまた皆さんに集まっていただき、感謝の気持ちがいっぱいです。取材をしてくれる皆さん、関係者の皆さん、これから真矢の魂と共にツアーをしていく上で、とても重要なケジメの一日というか、僕らの心の整理、改めてする日。集まっていただいて感謝いたします」と語った。

真矢さんは2020年にステージ4の大腸がんを患っていたことを公表。5年9カ月の闘病生活で、7回の手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けながら全国ツアーや東京ドーム公演などで舞台上に立ち続けてきた。2020年にステージ4の大腸がん、昨夏に脳腫瘍を発表し、闘病していた。3月12日の公演でドラムを叩こうと懸命にリハビリを続けてきたが、かなわなかった。

献身的に支えた石黒は2月に自身のSNSで「本人は3月のライブに向け、そしてその先の完全復活に目標を立て、未来への希望にあふれる中での体調の急変、逝去となりました病気と戦い続け、その間も常に前向きで懸命な姿は誇らしくそんな真矢に寄り添い支えることが私の幸せでした」などとつづっていた。