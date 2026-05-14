インスタグラムのストーリー機能で報告

ゴルフの米女子ツアーに参戦中の原英莉花（NIPPON EXPRESSホールディングス）が13日（日本時間14日）、自身のインスタグラムを更新。同ツアーに参戦する渋野日向子（サントリー）から差し入れをもらったことを報告している。

原はインスタグラムのストーリー機能を使って、アイスラテの写真を投稿。添えられた箱には、手書きで「チーム原ちゃんへ いつもありがとう おいしそうなパンを選んできたよ アイスラテと一緒に食べてね。またあとでね」というメッセージとアンパンマンの絵が描かれている。

渋野からとみられる手書きメッセージに原も返答。「わざわざお家までお届け来てくれました。こちらこそありがとぉぉ いただきまーす」と記している。ともに1998年度生まれの“黄金世代”の2人は、仲の良さを見せていた。

原は昨年、米下部ツアーで1勝を挙げ今季の米ツアー出場権を獲得した。直近2試合でトップ10に入るなど初の米ツアー参戦で健闘している。次戦は、現地時間14日に開幕するクローガー・クイーンシティ選手権に、渋野とともに出場する。



（THE ANSWER編集部）