本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板し、7回4安打8奪三振2四球無失点と好投。チームも4-0で勝利し、大谷は3勝目を挙げた。この試合で規定投球回に到達し、防御率0.82でナ・リーグトップに浮上した。試合直後、MLB公式が公開した幻想的な“お知らせ画像”が反響を集めている。

大谷は初回に四球と安打を許すも以降は2三振を奪うなど3回を終えて無失点で切り抜けた。その裏、ドジャースは9番エスピナル、1番ベッツの本塁打で援護した。4回は三者連続三振、5、6回も無失点に抑えた。今季最長タイとなる7回のマウンドでは1死一、二塁のピンチを招くも、中飛の際に相手走者が飛び出してダブルプレーに。スコアボードに0を刻んだ。

MLB公式は大谷の降板から7分後に公式Xを更新。「ショウヘイ・オオタニは防御率を0.82に」と記し、投球フォームをとる大谷の画像とともに7回4安打8奪三振2四球無失点の数字を並べた。

圧倒的な数値に日本のファンからは「この人昨日ホームラン打ってたよね？ で、今日は何してるの？」「にしても、7試合連続でクオリティスタートで、防御率がエグい」「OPSとERAを近づけてるのか」「どうなってるんだ笑」「そーいえば昨日ホームラン打ったよーな気がする」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）