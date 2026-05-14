本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板した。7回105球を投げ、4安打8奪三振2四球無失点と好投。チームは4-0で勝利し、3勝目を挙げた。米中継に愛犬デコピンが映り、ファンをくぎ付けにしている。

4-0の6回2死一塁。マウンド上の大谷が突如、球審に何かをアピールした。靴紐がほどけてしまったようだ。結び直す様子が中継されると、靴ベロに愛犬デコピンの顔がプリントされていた。

ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継で映ると、X上ではMLB公式、ドジャース公式などが続々と反応。ネット上の日本のファンからも「かわよ というか、よう見つけるなあ」「デコピン愛強火界隈」「こんなところに居て一緒に戦ってくれてるんだ」「デコいたｗｗｗ」「あ、デコピン！ こっそり隠れてた」「デコちゃんはいつも一緒」などの声が上がっていた。

この試合で投球回は44回となり、規定に到達。防御率0.82でメジャートップに浮上した。試合後の会見でスパイクのデコピンについて問われ、さらに家族の中での存在を聞かれると「スパイクは毎回そこ（靴ベロ）にあるので特に変わっていないが、1年でも長く生きてほしいなという、ただそれだけ」と話した。



（THE ANSWER編集部）