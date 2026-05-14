ハローキティ×JILL STUARTの「保冷バッグ＆巾着」が上品可愛い♪便利さも抜群！【付録レビュー】

2026年5月12日（火）発売の雑誌『sweet（スウィート）』6月号には、みんな大好きJILL by JILL STUART（ジル バイ ジルスチュアート）とハローキティのWコラボによる「保冷バッグ＆保冷おむすび巾着」が付録として登場！

（写真）【ハローキティ× JILL by JILL STUART】保冷バッグ＆巾着

大人かわいさがぎゅっと詰まった保冷機能付きの「バッグと巾着」について、デザインやサイズ感、使い勝手などを詳しくレビューします。

【ハローキティ×JILL by JILL STUART】コラボ付録「バッグ＆巾着」を徹底レビュー！

八木有紗さんの表紙が目印！

1：JILL by JILL STUART×ハローキティ「保冷バッグ」

■素材・サイズ

素材：ポリエステル

サイズ：（約）高さ16.5×幅21.5×マチ13cm［最大］

持ち手：（約）30cm

■開けた瞬間ときめく！大人かわいい配色の保冷バッグ

開封した瞬間、思わずため息が漏れてしまうほど大人かわいい保冷バッグです。

カラーは、アイシーなダスティーピンク。JILL by JILL STUARTらしい、甘さの中にほんのり大人っぽさを感じる絶妙な色味です。

さらに、持ち手やファスナーはチャコールグレーで統一。この配色がとにかく秀逸で、かわいさだけでなく洗練された印象までしっかり演出してくれています。

フロントには、ハローキティのアートプリント入り。ホワイト×グレーの千鳥格子柄のリボンとドレスでおめかししたキティちゃんが、もうとにかくかわいすぎる……！振り向きざまにウィンクしているポーズや表情もたまりません。

■かわいいだけじゃない！保冷・保温機能も優秀

見た目のかわいさはもちろん、機能面もしっかり優秀です。内側にはアルミ素材を使用しており、保冷・保温機能付き。気温が高くなるこれからの季節でも、食品を安心して持ち歩けるのがうれしいポイントです。

サイズはコンパクトに見えますが、マチも高さもしっかりあるため収納力は十分。実際に試してみると、タッパーも2つ重ねて入れることができました。

550mLのペットボトルは横向きで収納可能。さらに、350mL缶は3本入るサイズ感です。容量だけで見ると6本入りそうなのですが、6本入れるとファスナーが閉まらなくなるため、保冷機能を活かして使うなら3本程度がちょうどよさそうでした。

通勤時のランチバッグとして使えば、ちょっぴり気分が沈みがちな日でもテンションが上がりそう♪休日のピクニックにもぴったりなアイテムです。

こんなにかわいい保冷バッグが存在するなんて……！と感嘆してしまうほどの一品でした。

2：JILL by JILL STUART×ハローキティ「保冷おむすび巾着」

■素材・サイズ

素材：ポリエステル

サイズ：（約）高さ13×幅17×マチ8cm［最大］

■ころんとしたサイズ感もたまらない！おむすび巾着もかわいすぎる

ミニサイズがなんともキュートな保冷おむすび巾着。

保冷バッグのキティちゃんのリボン＆ドレスとおそろいの、グレー×ホワイトの千鳥格子柄デザインです。

フロントには、キティちゃんのお顔のアートプリント入り。リボンもしっかり千鳥格子柄になっていて、おめかし感たっぷりです。さらに、お顔の下には「JILL by JILL STUART」の織りタグ付きという、細かなディテールまでうれしい仕上がり。

巾着部分には淡いピンクのサテンリボンを使用しており、かわいさはさらに増し増し。グレー×ピンクの配色が、大人かわいさをしっかり引き立てています。

■保冷・保温機能付きで使い勝手も◎

内側には銀シート素材を使用しているため、こちらも保冷・保温機能付き。ちょうどおむすびが2つ入るサイズ感です。

実際におむすびを入れてみると、ころんとしたフォルムになって、これがまたかわいい…！おむすびだけでなく、ミニカップのデザートやちょっとしたお惣菜を入れるのにもぴったりです。

食品用として使うのはもちろん、普段から持ち歩きたくなるほどのかわいさと便利さを兼ね備えたアイテムでした。

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『sweet』6月号の付録「JILL by JILL STUART×ハローキティ 保冷バッグ＆保冷おむすび巾着」は、大人かわいいデザインと、これからの季節にうれしい実用性を兼ね備えた満足度の高いセットでした♪

気になった方は、コンビニや書店でチェックしてみてくださいね。

■書籍情報

『sweet』6月号

発売日：2026年5月12日

価格：1,790円（税込）

付録：JILL by JILL STUART 千鳥格子柄 ハローキティ保冷バッグ＆保冷おむすび巾着