西武秋田店にて、ディズニーの「今」を届ける、最大級のショッピングイベント「Disney THE MARKET 2026 in 西武秋田店」を開催！

ディズニーファンの方はもちろん、幅広い世代の方が、ディズニーの世界観を感じながらお買い物を楽しめます☆

Disney THE MARKET 2026 in 西武秋田店

開催期間：2026年5月20日（水）〜6月9日（火）

営業時間：午前9時30分〜午後7時 ※毎週金・土曜日は午後7時30分まで

※最終日は午後5時閉場

開催場所：西武秋田店3階 特設会場

入場料：無料

西武秋田店にて開催される「Disney THE MARKET 2026 in 西武秋田店」

会場では、限定トートバッグやキーホルダーをはじめ、「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」のグッズが販売されます。

ディズニーファンの方はもちろん、幅広い世代の方がディズニーの世界観を感じながらお買い物を楽しめるイベントです。

2026年のテーマ「スター」をイメージした、Disney THE MARKET限定グッズをはじめ、多種多様なグッズがラインナップ。

さらに『AKITA2026』がプリントされた西武秋田店限定のトートバッグとキーホルダーも登場します。

そんな「Disney THE MARKET 2026 in 西武秋田店」にて販売されるグッズの一部を紹介していきます☆

【Disney THE MARKET 限定】ミッキー＜スター＞巾着トートバッグ

価格：4,950円(税込)

「Disney THE MARKET 2026」のテーマである「スター」をイメージした巾着トートバッグ。

高級感のある生地に「ミッキーマウス」をデザインした、おしゃれなディズニー雑貨です。

【Disney THE MARKET 限定】ミッキー＜スター＞ポーチ

価格：3,850円(税込)

シルクハットをかぶった「ミッキーマウス」のお顔をアップでデザインしたポーチ。

ファスナーにあしらわれたスターのチャームも素敵です。

【Disney THE MARKET 限定】ミッキー＜スター＞アクリルキーホルダー

価格：1,320円(税込)

「ミッキーマウス」の全身アートを使用したアクリルキーホルダー。

ネイビーを基調にした、大人かわいいデザインもポイントです。

【Disney THE MARKET 限定】ディズニー スターチャームコレクション

価格：990円(税込) ※ランダム商品のため種類は選べません

ディズニー・アニメーション映画に登場するキャラクターたちをデザインしたスターチャームコレクション。

全12種類の中からいずれか1つがランダムに封入されています。

【Disney THE MARKET限定】ディズニープリンセス アクリルミラーステッカーコレクション

価格：880円(税込) ※ランダム商品のため種類は選べません

ディズニーのプリンセスたちをプリントしたアクリルミラーステッカーコレクション。

「アリエル」や「シンデレラ」「ラプンツェル」など全9キャラクターがプリントされています。

【Disney THE MARKET 限定】会場限定 秋田 トートバッグ

価格：1,980円(税込)

購入制限：ひとり1点

秋田会場限定で販売される「ミッキーマウス」のトートバッグ。

”AKITA”のロゴがプリントされた、特別感あふれるグッズです。

【Disney THE MARKET 限定】会場限定 秋田 キーホルダー

価格：990円(税込)

購入制限：ひとり1点

トートバッグに付けて楽しむこともできるキーホルダーもラインナップ。

シックなカラーでまとめられた、プレゼントにもおすすめのディズニーグッズです。

限定トートバッグやキーホルダーをはじめ「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」グッズが並ぶ最大級のショッピングイベント。

2026年5月20日より開催される「Disney THE MARKET 2026 in 西武秋田店」の紹介でした☆

※画像はイメージです

※数に限りがあります

※デザインは変更になる場合があります

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