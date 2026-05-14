「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」にて、数々の人気アトラクションから夏イベントまで盛りだくさんの「RIDE ON SUMMER’26」を開催。

夏期間中、1日を通して楽しめる『エヴァンゲリオン』体験や、世界唯一のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」を楽しめるだけではなく、2026年はヨーロッパの街並みに囲まれて過ごす特別なリゾートプールエリア「ヨーロピアン・アクアラグーン」が新たに登場します。

その中でも、ドリンクを片手に優雅にくつろぐことができる贅沢な貸し切り席が新たに設置され、夜は圧倒的スケールで展開する花火ショーも楽しめる、格別なヴァカンスが堪能できるイベントです☆

ハウステンボス「RIDE ON SUMMER’26」

画像提供：ハウステンボス

開催期間：2026年7月17日(金）〜 9月13日(日）

「RIDE ON SUMMER’26」が開催される2026年夏は、「迎撃要塞都市 ハウステンボス」での数々の『エヴァ』体験や、世界唯一のかわいいで満たされる「ミッフィー・ワンダースクエア」のほかにも、夏に欠かせないプールや花火などのエンターテインメントが盛りだくさん。

2026年は、ヨーロピアン・ヴァカンス気分を味わえる新リゾートプールエリア「ヨーロピアン・アクアラグーン」が新たに登場します。

さらに特別な貸し切り席が登場し、ドリンクを片手に、誰もが一度は夢見たヨーロピアン・ヴァカンスが届けられます。

また、毎年大好評の花火が、2026年は花火ショーとして夏の夜を華やかに彩ります。

至近距離で大迫力の花火演出に、美しい生歌が響く、新しい花火エンターテインメントが楽しめるイベントです☆

新リゾートプールエリア「ヨーロピアン・アクアラグーン」に日常を忘れるほどの優雅なくつろぎが叶う貸し切り席が登場

画像提供：ハウステンボス

ハウステンボスの夏として毎年多くのゲストが楽しむプールエリアに、ヨーロッパの街並みに囲まれて過ごす格別なリゾート「ヨーロピアン・アクアラグーン」が新登場。

今回、リゾート感満載の貸し切り席（有料）が登場します。

プライベート空間で、まるで海外のビーチで過ごすようなリラックスした時間が楽しめる「プライベートカバナ」や、パラソルの下でゆったりくつろぎ、リゾート気分を満喫できる「リゾートフラットシート」を設置。

ドリンクを片手に、日常を忘れる優雅なくつろぎが楽しめる席です☆

プライベートカバナ

画像提供：ハウステンボス

料金：12,000円／卓

定員：最大4名 ※1人1ドリンク付き

プライベート空間で楽しめる「プライベートカバナ」

まるで海外のビーチで過ごすようなリラックスした時間が過ごせます。

リゾートフラットシート

画像提供：ハウステンボス

料金：5,000円／卓

定員：最大2名 ※1人1ドリンク付き

パラソルの下でゆったりくつろげる「リゾートフラットシート」

1ドリンクが付いた、リゾート気分を満喫できるシートです。

圧倒的スケールで大迫力の花火ショー「スパークリング・スカイナイトショー」

画像提供：ハウステンボス

開催日：2026年

7月18日(土)・19日(日)・20日(月)・25日(土)・26日(日)

8月1日(土)・2日(日)・8日(土)〜16日(日)・22日(土)・23日(日)・29日(土)・30日(日)

開催時間：20時45分〜

夜空に打ちあがる大迫力の花火に美しい生歌が加わる「スパークリング・スカイナイトショー」を開催。

美しくパワフルに響きわたる生歌と、色鮮やかな大輪の花火のコラボレーションが楽しめる、圧巻のライブエンターテイメントショーです。

花火の煌めきに満ちる特別なひと時で、夏の一日を締めくくります。

ハウステンボス限定デザインの浴衣など、夏限定でかわいいが溢れるミッフィーグッズが新登場

画像提供：ハウステンボス

毎シーズン続々と新グッズが登場する「マイ・ミッフィーブティック」に、2026年夏のファッションアイテムとして、「ミッフィー」の浴衣が期間限定で仲間入り。

かわいらしい兵児帯はアレンジ次第で、色々な魅せ方が可能です。

画像提供：ハウステンボス

浴衣には紫陽花と「ミッフィー」がデザインされており、夏の情緒とヨーロッパの街並みとのコラボレーションで、ここでしか味わえない特別な体験が楽しめます。

画像提供：ハウステンボス

さらに帯留めや巾着なども登場し、「ミッフィー」で夏のフルコーディネートが楽しめます。

画像提供：ハウステンボス

優しいイメージの浴衣セットはセパレートタイプになっているため、簡単に着付けることができます。

※帯紐は付属していません

更なる感動と興奮をお届けする夏のハウステンボスで楽しめる、ワクワクがあふれ出すサマーヴァカンスを堪能できるイベント。

ハウステンボスにて2026年7月17日より開催される「RIDE ON SUMMER’26」の紹介でした☆

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