ロックバンド、サカナクションが14日、公式Xを更新。2012年にリリースした楽曲「夜の踊り子」がSpotify（スポティファイ）トップ50でランキング1位になったことを報告した。

バンド公式Xは「サカナクション『夜の踊り子』Spotify Top50にて1位！」と報告。「時代を越えて、今またこの曲が多くの方に届いていることを嬉しく思います。プレイリストを保存して、そのほかの楽曲もお楽しみください」と投げかけた。

さらに同日「オリコンデイリーストリーミングランキング(5月12日(火)集計分)第1位となりました！」と報告。13日にはアップルミュージックでトップソング1位になったと報告していた。

「夜の踊り子」は現在、ネット上で爆発的な人気がっ出ている。きっかけはネットミームだった。インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール（Pacu Jalur）」の動画に「夜の踊り子」が使用され、ネット上で大バズり。船の先頭に立つ子供の船頭がテンポよく舞いを披露。「夜の踊り子」のリズムとピッタリと同化。有名人や一般人が次々と「夜の踊り子」ダンスを披露する現象が巻き起こっている。

ギター・ボーカルの山口一郎（45）は5月9日のバンド19周年の記念生配信で同曲を熱唱。その際、ネットミームのダンスを自ら踊り、話題となっていた。「夜の踊り子」ブームについて「人生、生きてると何が起きるか分からない」とコメント。「全盛期を迎えられているのは本当にありがたい、皆さんに感謝」「20周年まで突っ走っていきたい。今、一番メンバーの仲がいいんじゃないかな。本当に気持ちいいぐらい、いい雰囲気」と語っていた。

ギターは岩寺基晴、ベースは草刈愛美、ドラムは江島啓一、キーボードは岡崎英美。