おじいちゃんがおうちに遊びに来てくれた時のわんちゃんたちの光景が、1万再生を超えて笑顔を届けています。

大好きなおじいちゃんと会えた嬉しさをそれぞれの方法で表現するわんちゃんたちの姿には、「こんなに喜んでくれたら、おじいちゃんも嬉しいでしょうね」「ふたりとも大歓迎ですね」と温かいコメントが寄せられています。

【動画：おじいちゃんが『家に遊びに来た』結果→犬たちが大喜びして…個性あふれる『熱烈大歓迎』】

おじいちゃんと会えて嬉しさ大爆発のまるちゃん

わんちゃんとおじいちゃんの触れあいの光景が笑顔を届けているのは、Instagramアカウント『まる』に投稿された、ある日の光景。

その日、ゴールデンレトリバーのまるちゃんはとても嬉しそうにお部屋の中を歩き回っていたそう。なぜなら、大好きなおじいちゃんがおうちに遊びに来てくれたから！

まるちゃんはおじいちゃんと会えた嬉しさが抑えきれないのか、ソファの上に飛び乗ってみたり、おもちゃを咥えてみたりと、ずっとそわそわしていたとのこと。そんな嬉しそうなまるちゃんの姿に、思わずこちらまで笑顔になってしまいます。

おやつが気になるプリンちゃん

そして、おじいちゃんとの再会を喜ぶわんちゃんの姿がもうひとつありました。それは、ミニチュアダックスフンドのプリンちゃん。

プリンちゃんもおじいちゃんと会えてとても嬉しいようですが…ちょうどおやつの時間になったようで、おじいちゃんとの遊びの時間は一旦保留することに。おやつを貰うため、プリンちゃんはキッチンで待機することにしたようです。

おやつよりもおじいちゃんと会えた嬉しさを優先するまるちゃんと、おじいちゃんに撫でてもらうのをグッと堪えて、いつものルーティンをこなすプリンちゃん。そんなふたりの個性の違いに、わんちゃんと暮らすということの楽しさを感じます。

それぞれの反応が逆転することも…

そんな反応の違いを見せてくれたまるちゃんとプリンちゃんですが、日によってはそれぞれの行動が逆転することもあるのだそう。別の日に飼い主さんがふたりに朝の挨拶をしに行ったところ、この日はプリンちゃんが先にお出迎えをしてくれたといいます。

プリンちゃんはまだ眠気が残っているのか、お口を大きく開けてあくびをしていたそう。そんなプリンちゃんの後ろには…布のようなもので遊ぶまるちゃんの姿。

どちらかが飼い主さんやおじいちゃんに甘えている時には、もうひとりは別の遊びをしているまるちゃんとプリンちゃん。もしかしたら、飼い主さんやおじいちゃんの取り合いにならないよう、お互いに気に掛けているのかもしれません。

おじいちゃんがおうちに遊びに来た日の光景には、「おじいちゃんも喜んでいらっしゃるでしょうね」「全身で熱烈大歓迎♡」「大興奮で可愛い」と、わんちゃんたちの嬉しそうな姿に絶賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『まる』では、そんなまるちゃんとプリンちゃんの楽しい日々の光景がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「まる」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。