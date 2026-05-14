13日の参議院決算委員会において、国民民主党の山田吉彦議員が質問を行う背後で、参政党の梅村みずほ議員が見せた“ある行動”がSNS上で注目を集めている。

【映像】バズった梅村氏の「スポイト戦略」（アップ映像）

映像では、梅村議員が手元のアイスティーにシロップを投入。氷とストローが当たる「カラカラカラ〜」という音を響かせながらかき混ぜる様子が映し出された。

続いて梅村議員は、ストローの上の穴を指で塞いで中の液体を吸い上げる“スポイト”のような手法で、静かに中身を撹拌。この動作を14回繰り返した後に、そのアイスティーを口にした。

この一連の動作を捉えた動画がX（旧Twitter）に投稿されると、瞬く間に拡散。14日午後2時時点で「157万表示」を記録する“プチバズり”状態となった。

この反響を受け、梅村議員本人がXを更新。「お恥ずかしい カラカラカラ〜 音デカすぎるやん…山田議員に申し訳ない…スポイト戦略で静かに撹拌するか…いけてんのかいけてへんのか… やっぱガーッとやらなアカンな…ちょっとだけすみません…カラカラカラ〜」と、ユーモアを交えて振り返った。

この投稿に対しても、「美味しさアップしてたん」「ここまで切り取られちゃうとは 好きなように飲んでください」「音対策だったんですね」など、100件以上のコメントが寄せられている。

（ABEMA NEWS）