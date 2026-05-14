王林、テレビ出演増加で青森に「元カレが増えたんです」地元での噂に言及
【モデルプレス＝2026/05/14】タレントの王林が5月14日、ABCテレビ「これ余談なんですけど…」（毎週水曜よる11時10分〜）に出演。地元での噂話について語った。
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この日の放送では、地方出身の芸能人が登場し“地元あるある”についてトークを展開。王林は「テレビに出るようになってから元カレが増えたんですよ」と切り出し、「みんなが『俺付き合ったことあるよ』みたいな感じで」と地元の噂話について語った。
また、「（女友達から）『あそこの高校の◯◯くんって元カレなんでしょ？』って言われる事がすごい増えて」と打ち明けた王林。「ありもしない噂みたいなのまで、広がるのが田舎だなぁって。詳しいことも言うから…すごいセクシーなキスしたとか…」とありもしない話が広まっている現状に触れ、「それを（女友達が）言ってくるんです」と話していた。（modelpress編集部）
情報：ABCテレビ
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◆王林、テレビ出演増え「元カレが増えた」
この日の放送では、地方出身の芸能人が登場し“地元あるある”についてトークを展開。王林は「テレビに出るようになってから元カレが増えたんですよ」と切り出し、「みんなが『俺付き合ったことあるよ』みたいな感じで」と地元の噂話について語った。
◆王林、地元での噂に言及
また、「（女友達から）『あそこの高校の◯◯くんって元カレなんでしょ？』って言われる事がすごい増えて」と打ち明けた王林。「ありもしない噂みたいなのまで、広がるのが田舎だなぁって。詳しいことも言うから…すごいセクシーなキスしたとか…」とありもしない話が広まっている現状に触れ、「それを（女友達が）言ってくるんです」と話していた。（modelpress編集部）
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