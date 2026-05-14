元モー娘。飯田圭織「定番の鮭弁当」ゆで卵・マカロニなど添えられた弁当2つ披露「鮭が大きくてびっくり」「デザート嬉しい」と反響

元モー娘。飯田圭織「定番の鮭弁当」ゆで卵・マカロニなど添えられた弁当2つ披露「鮭が大きくてびっくり」「デザート嬉しい」と反響