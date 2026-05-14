元モー娘。飯田圭織「定番の鮭弁当」ゆで卵・マカロニなど添えられた弁当2つ披露「鮭が大きくてびっくり」「デザート嬉しい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/14】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。
【写真】44歳元モー娘。「ふっくらしてて美味しそう」大ぶり鮭乗った2人分の弁当
飯田は「木曜日のお弁当」「定番の鮭弁当 お仕事行って来ます」とコメントを添え、サイズの違う2つのわっぱ弁当の写真を投稿。胡麻をふったご飯、焼き鮭、ゆで卵、ブロッコリー、マカロニが詰められている様子を公開した。弁当にはチーズやマスカットも添えられている。
この投稿に、ファンからは「ふっくらしてて美味しそう」「食べるのが楽しみだね」「鮭が大きくてびっくり」「デザート嬉しい」「お弁当と鮭は最高の組み合わせ」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】44歳元モー娘。「ふっくらしてて美味しそう」大ぶり鮭乗った2人分の弁当
◆飯田圭織、子ども2人への鮭弁当公開
飯田は「木曜日のお弁当」「定番の鮭弁当 お仕事行って来ます」とコメントを添え、サイズの違う2つのわっぱ弁当の写真を投稿。胡麻をふったご飯、焼き鮭、ゆで卵、ブロッコリー、マカロニが詰められている様子を公開した。弁当にはチーズやマスカットも添えられている。
◆飯田圭織の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ふっくらしてて美味しそう」「食べるのが楽しみだね」「鮭が大きくてびっくり」「デザート嬉しい」「お弁当と鮭は最高の組み合わせ」などの声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】