ともさかりえ、家にあるもので作った「適当ランチ」公開に反響「適当とは思えない」「冷凍ご飯に親近感」
【モデルプレス＝2026/05/14】女優のともさかりえが5月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの昼食を公開し、話題となっている。
【写真】46歳美人女優「ご飯が進みそう」炒め物＆冷凍ご飯並ぶ“適当ランチ”
ともさかは「あるもので適当ランチ」とコメントを添え、家にあるもので作ったという昼食の写真を投稿。豚肉と玉ねぎとニラの甘辛炒めと冷凍ご飯の並ぶ食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「適当とは思えない」「ご飯が進みそう」「栄養満点すぎる」「すごく美味しそう」「彩りも綺麗」「冷凍ご飯に親近感」などの声が上がっている。
ともさかは、2003年4月に舞台演出家で俳優の河原雅彦と結婚。2004年10月には第1子長男を出産したものの、2008年の大晦日に離婚。2011年6月、ミュージシャンのスネオヘアーと2度目の結婚をし、2016年末に離婚。2022年12月に編集者と3度目の結婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳美人女優「ご飯が進みそう」炒め物＆冷凍ご飯並ぶ“適当ランチ”
◆ともさかりえ「適当ランチ」公開
ともさかは「あるもので適当ランチ」とコメントを添え、家にあるもので作ったという昼食の写真を投稿。豚肉と玉ねぎとニラの甘辛炒めと冷凍ご飯の並ぶ食卓を披露した。
◆ともさかりえの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「適当とは思えない」「ご飯が進みそう」「栄養満点すぎる」「すごく美味しそう」「彩りも綺麗」「冷凍ご飯に親近感」などの声が上がっている。
ともさかは、2003年4月に舞台演出家で俳優の河原雅彦と結婚。2004年10月には第1子長男を出産したものの、2008年の大晦日に離婚。2011年6月、ミュージシャンのスネオヘアーと2度目の結婚をし、2016年末に離婚。2022年12月に編集者と3度目の結婚を発表した。（modelpress編集部）
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