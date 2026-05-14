矢野未希子（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/14】モデルの矢野未希子が5月13日までに、自身のInstagramを更新。そら豆料理を披露した。

【写真】39歳美人モデル「鮮やかな緑で美しい」土鍋で炊いたふっくらそら豆ご飯

◆矢野未希子、そら豆ご飯公開


矢野は「夫の実家のそら豆で今夜はそら豆ごはんいただきます」とつづり、たくさんのそら豆が並ぶショットを投稿。調理をしている横に黒の愛猫が寝ており「ちっちゃい怪獣に食べられそう」と記したショットや「ほんまに口の中天国になりました」と土鍋に昆布とそら豆が入った炊きあがったご飯を披露している。

またオーブンでじゃがいもを焼いた写真も投稿し「新じゃがは正義 無限にいけるやつ」とコメントを記している。

◆矢野未希子のそら豆ご飯に反響


この投稿には「ふっくらしてて美味しそう」「猫ちゃんと一緒に調理可愛すぎる」「愛情詰まってる」「そら豆が鮮やかな緑で美しい」「本格的ですごい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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