矢野未希子「夫の実家のそら豆」使った土鍋そら豆ご飯披露「本格的ですごい」「ふっくらしてて美味しそう」の声

矢野未希子「夫の実家のそら豆」使った土鍋そら豆ご飯披露「本格的ですごい」「ふっくらしてて美味しそう」の声