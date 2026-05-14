「エリア88」より「F-20 タイガーシャーク ”風間 真”」やエスコン「震電II」などハセガワの新作航空機プラモデルが展示中【#静岡ホビーショー】
【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要
(C)新谷かおる
ハセガワは5月13日より開催している第64回静岡ホビーショーにて、2026年の新作航空機プラモデルを展示している。
今回は「エリア88」より6月に発売予定の「F-20 タイガーシャーク ”風間 真”」や、「エースコンバット」より「震電 II」のファイヤーパターンをアレンジした記念塗装機などが展示されている。
この他「中島 キ84 四式戦闘機 疾風 ”プロトタイプ”も展示。ボーダーモデルの「P-51D ムスタング フルインテリア」など、海外製品も充実している。
「エリア88」F-20 タイガーシャーク ”風間 真”
B-239 バッファロー ”フィンランド空軍 エーセス”
エースコンバット 震電 II ”エースコンバット30周年記念塗装機
F4F-4 ワイルドキャット ”第9戦闘飛行隊”
SBD-3 ドーントレス ”第2偵察飛行隊”
中島 キ84 四式戦闘機 疾風 ”プロトタイプ”
Ta154A-1 & Fw190A-8 ”ミステル”
川崎 T-4 ”ブルーインパルス 第11飛行隊 30周年記念”
B-25J Strafer
ボーダーモデル新製品
アエルマッキ MB-326 複座練習機
MB 326
アルエットIII オーバーシーズサービス
二式練習戦闘機
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