【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

　ハセガワは5月13日より開催している第64回静岡ホビーショーにて、2026年の新作航空機プラモデルを展示している。

　今回は「エリア88」より6月に発売予定の「F-20 タイガーシャーク ”風間 真”」や、「エースコンバット」より「震電 II」のファイヤーパターンをアレンジした記念塗装機などが展示されている。

　この他「中島 キ84 四式戦闘機 疾風 ”プロトタイプ”も展示。ボーダーモデルの「P-51D ムスタング フルインテリア」など、海外製品も充実している。

「エリア88」F-20 タイガーシャーク ”風間 真”

B-239 バッファロー ”フィンランド空軍 エーセス”

エースコンバット 震電 II ”エースコンバット30周年記念塗装機

F4F-4 ワイルドキャット ”第9戦闘飛行隊”

SBD-3 ドーントレス ”第2偵察飛行隊”

中島 キ84 四式戦闘機 疾風 ”プロトタイプ”

Ta154A-1 & Fw190A-8 ”ミステル”

川崎 T-4 ”ブルーインパルス 第11飛行隊 30周年記念”

B-25J Strafer

ボーダーモデル新製品

アエルマッキ MB-326 複座練習機

MB 326

アルエットIII オーバーシーズサービス

二式練習戦闘機

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