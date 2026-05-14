麻生副総裁が中道の皇族数確保案を「基本的な認識が一致」と評価　「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持」案

自民党の麻生太郎副総裁は14日、皇族数の確保策をめぐり中道改革連合がまとめた党の見解について「我が党をはじめ多くの政党と基本的な認識が一致している」と評価した。

自身が率いる志公会（麻生派）の会合で発言した。

出席者によると麻生氏は会合の冒頭、「安定的な皇位継承について、唯一、党としての見解が保留となっていた中道改革連合がようやく取りまとめに至った」と述べた。

中道がまとめた見解は、政府の有識者会議が示した2案のうち、「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案」を「優先的な方策として認めるべきである」とし、夫と子の身分については「当事者の御意向など、個別の事情等を勘案しながら適時適切に対応する」としたうえで、付則の検討条項として定めることを求めている。

15日に与野党各党が参加して開かれる「全体会議」でこうした見解が表明される見通しだ。

麻生氏はこの見解について、「考え方は我が党をはじめ、多くの政党と基本的な認識が一致しているものと理解している」とした上で、「何としても今国会中に成案を得るよう、引き続き最大限尽力していきたい」と語った。