「どうやって乗ったの？？」



【動画】そろりそろり… “登頂”の決定的瞬間はこちら

そんな驚きのひと言が添えられた写真が、1万件超の“いいね”を集め話題になっています。写っているのは、エアコンと天井のわずかな隙間にすっぽりと収まった猫の「シャロン」ちゃん（生後5カ月・女の子）。お顔と尻尾をひょっこり出して、飼い主さんのことをじっと見下ろしています。



猫は高い場所を好むとはいえ、エアコンガードをものともせず、天井ギリギリのスペースに潜り込む姿に驚く声が続出。飼い主のXユーザー・ドイルとシャロンさん（@doidoi365）にお話を伺いました。



おすまし顔で飼い主さんを見下ろすシャロンちゃん

ーー撮影時の状況を教えてください。



「最近はお気に入りで入ってしまってます、エアコンクリーニングの人には上に登ると壊れるのでやめさせて下さいとは言われてます笑」



ーーどのように登ったのでしょうか。



「ソファからキャットウォークに登り、そこからカーテンレールを歩いてエアコンの上に登ったようです。降りるときも同じルートでした」



ーー対策を突破してしまったそうですね。



「そうなんです。もともと先住猫のドイルくんが小さいときに登っていたので対策はしていたのですが、それを突破して登ってしまいました。これからカーテンレール側にも、もっと対策を講じる準備を進めています。シャロンが登っているのを見たときは、『あぁ〜、この子も登っちゃったか〜っ』と思いました」



ーーシャロンちゃんはどのような性格ですか。



「甘えん坊な食欲旺盛元気なおてんば娘って感じの女の子です。動く物や音がする物があるなら何でも飛びついちゃう感じで、兄猫のドイルくんのご飯も取ろうとしちゃう子なのでご飯のときは注意しています。寝て起きたら、寂しいのか体の上に乗ってきてスリスリしてくれるのでかわいいです」



リプライには、猫の身体能力にあらためて驚愕する声が相次いでいます。



「液体ですからね」

「にゃんに不可能はない」

「たいてい通れんのよ、ウチら感」

「猫はいつも予想の斜め上を飛び越えていきますね」

「いつも見上げる側だからたまには見下ろしたいのかな」

「登るくせに『おりれないー』って言ってみたりするよね、猫」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）