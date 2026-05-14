【ひらがなクイズ】解けると爽快！ひらがな2文字を埋めてみよう！ ヒントは情緒あふれる宿泊地
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、尊敬の念を込めて呼ばれる職業、成功のために知恵を絞るプロセス、そして旅の醍醐味（だいごみ）が詰まったにぎやかなエリアという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□せい
さく□□
おん□□がい
ヒント：学問や技術を教え導いてくれる人、物事を有利に進めるために練り上げる計略、そして旅館や土産物店が立ち並ぶ、体を癒せる情緒豊かなエリアを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「せん」を入れると、次のようになります。
せんせい（先生）
さくせん（作戦）
おんせんがい（温泉街）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、教えを説く立場の人を指す言葉、目的のために立てる計画、そして旅先での散策が楽しいエリアを組み合わせました。共通の「せん」という音が、学びの場での信頼感から、知略を巡らせる緊張感、さらに湯気が立ち上るのどかな旅の風景までを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、尊敬の念を込めて呼ばれる職業、成功のために知恵を絞るプロセス、そして旅の醍醐味（だいごみ）が詰まったにぎやかなエリアという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
さく□□
おん□□がい
ヒント：学問や技術を教え導いてくれる人、物事を有利に進めるために練り上げる計略、そして旅館や土産物店が立ち並ぶ、体を癒せる情緒豊かなエリアを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：せん正解は「せん」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せん」を入れると、次のようになります。
せんせい（先生）
さくせん（作戦）
おんせんがい（温泉街）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、教えを説く立場の人を指す言葉、目的のために立てる計画、そして旅先での散策が楽しいエリアを組み合わせました。共通の「せん」という音が、学びの場での信頼感から、知略を巡らせる緊張感、さらに湯気が立ち上るのどかな旅の風景までを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)