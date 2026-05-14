UUUMと、北海道日本ハムファイターズを運営するファイターズ スポーツ＆エンターテイメント（FSE）は、8月22日に「エスコンフィールドHOKKAIDO」（北海道北広島市）にて、体験型イベント「UUUM DAY in Fビレッジ」を開催することを発表した。チケットは5月15日12時より販売を開始する。

【画像あり】イベントに参加するUUUMオールスター・ファイターズOB選抜

メインイベントは、人気クリエイターによる「UUUMオールスター」と「ファイターズOB選抜」によるガチンコ野球対決。試合の幕開けとなる始球式には、HIKAKINが登板する。なお、HIKAKINの試合本編への参加予定はない。

2025年夏に開催された前回の対決では、15,000人を超える観客が来場し、オンラインでは最大同時接続者数が30,000人を超えた。今年は舞台をさらに広げ、スタジアム全体を巻き込んだ観客参加型プロジェクトに挑むという。

ファイターズOB選抜には、岩本勉（監督）、金子誠、稲田直人、糸井嘉男、田中賢介、鶴岡慎也、新垣勇人、今成亮太、中田翔、谷口雄也、村田和哉、須永英輝、市川卓、大塚豊、浅沼寿紀、𠮷田侑樹が名を連ねる。

UUUMオールスターには、HIKAKIN、フィッシャーズ（シルクロード、ンダホ、マサイ、モトキ、ザカオ、ダーマ）、東海オンエア（てつや、としみつ、ゆめまる、虫眼鏡）、Masuo、ボンボンTV（よっち）、たいちゃん、ZEE、SOSHI、【V.I.P】、ハムショー、えいじ、ぼなーるちゃんねる（ゆうや、まさ）ほかが参加する。シルクロード、マサイ、モトキ、ザカオ、ダーマは試合本編への参加予定はなく、後日発表する関連企画への参加を予定している。

試合観戦に加え、エスコンフィールドの広大なボールパークを活用した体験型コンテンツも準備されており、詳細は順次発表される。

チケットは「Fチケ」にて5月15日12時より販売を開始。あわせてJTB限定の宿泊付き観戦チケットも、5月25日より抽選販売される予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）