「準決勝は違う試合にある」GSで５発粉砕も豪州と再戦前に油断ゼロ。敵将は雪辱誓う「日本は強豪だと承知しているが…」【リトルなでしこ／U-17女子アジア杯】

「準決勝は違う試合にある」GSで５発粉砕も豪州と再戦前に油断ゼロ。敵将は雪辱誓う「日本は強豪だと承知しているが…」【リトルなでしこ／U-17女子アジア杯】