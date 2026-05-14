「準決勝は違う試合にある」GSで５発粉砕も豪州と再戦前に油断ゼロ。敵将は雪辱誓う「日本は強豪だと承知しているが…」【リトルなでしこ／U-17女子アジア杯】
白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表は現地５月11日、中国で開催されているU-17女子アジアカップの準々決勝で韓国と対戦。74分に樋口ららがFKで決勝点を挙げ、１−０で激戦を制すとともに、今秋のワールドカップの出場権を獲得した。
それから中２日。リトルなでしこは準決勝でオーストラリアと相まみえる。同国とはグループステージの最終節でも相まみえ、５−０で大勝した。ただ、決して油断はできない。アジアサッカー連盟の公式サイトによれば、白井監督は事前会見でこう語った。
「準決勝はグループステージとは異なる試合になるだろう。相手も我々も入念に分析を重ねてきた。グループステージの試合で通用した戦術が、今回は通用しない可能性も十分にある。しかし、選手たちはベストを尽くせばいい。我々が勝ち進めると確信している」
一方、オーストラリアのマイケル・クーパー監督は「この機会を非常に楽しみにしている。準決勝進出は素晴らしい成果だ」と今大会の戦いぶりに手応えを示しつつ、リベンジへの意気込みを示した。
「日本は強豪チームだと承知しているが、我々は全力を尽くす。試合は全て学びの機会だ。前回の日本戦ではメンバーを入れ替えたとはいえ、がっかりした部分もあった。私たちの意図は、ボール保持時により果敢にプレーし、プレッシャーを突破して、より多くの得点チャンスを作り出すことだ。前回は全く脅威を与えられなかった」
2024年の前回大会では、決勝で北朝鮮に０−１で敗れたリトルなでしこ。覇権奪回まであと２勝だ。なお、準決勝のもう１カードは中国対北朝鮮で、同じく14日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】完璧に決めた！ リトルなでしこ樋口ららの鮮烈FK弾
それから中２日。リトルなでしこは準決勝でオーストラリアと相まみえる。同国とはグループステージの最終節でも相まみえ、５−０で大勝した。ただ、決して油断はできない。アジアサッカー連盟の公式サイトによれば、白井監督は事前会見でこう語った。
一方、オーストラリアのマイケル・クーパー監督は「この機会を非常に楽しみにしている。準決勝進出は素晴らしい成果だ」と今大会の戦いぶりに手応えを示しつつ、リベンジへの意気込みを示した。
「日本は強豪チームだと承知しているが、我々は全力を尽くす。試合は全て学びの機会だ。前回の日本戦ではメンバーを入れ替えたとはいえ、がっかりした部分もあった。私たちの意図は、ボール保持時により果敢にプレーし、プレッシャーを突破して、より多くの得点チャンスを作り出すことだ。前回は全く脅威を与えられなかった」
2024年の前回大会では、決勝で北朝鮮に０−１で敗れたリトルなでしこ。覇権奪回まであと２勝だ。なお、準決勝のもう１カードは中国対北朝鮮で、同じく14日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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