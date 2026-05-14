ヤクルト・石川雅規投手（４６）が今季初の１軍昇格に向けて順調に調整を進めている。

８日の同楽天戦（森林どり）では４１歳の岸孝之との投げ合いで４回５安打６奪三振、無失点の力投。対する岸は７回５安打８奪三振で無失点だった。石川は「ボールを見ていて、打者に反応を聞いても『すごい』って反応だった。やっぱすげえなと。本当に勉強になりましたね」と親交のある後輩から大きな刺激をもらい、「お互い頑張ろう」と健闘を誓い合った。

あれから中６日で１５日のファーム・リーグＤｅＮＡ戦（平塚）に臨む左腕は１４日、戸田でキャッチボールなどで仕上げに入り「前回が４回だったので５回はいきたいですよね」と着実なステップアップをもくろんだ。

今季はここまで２軍で３試合、７回を投げて防御率０・００をマーク。１軍は首位を走っているが、ベテランの力が必要になる時期が必ず来る。通算２００勝まで残り１２勝に迫り、２５年連続勝利と併せて２５年連続安打の記録も懸かる今シーズン。来年からセ・リーグもＤＨ制が採用されるため、記録更新の“ラストチャンス”になる可能性が高い。

球史に名を刻み続けているベテランは「僕らは結果を出して、みんなと競争をして『いい』と思われる人が１軍に呼ばれるし、１軍で投げると思う。年齢が高いからとか、長いことやってきたからって１軍のマウンド（で投げる機会）をもらえるわけじゃないのはわかっているので。そういう意味ではやれることをやるだけです」と泰然自若の精神で出番を待つ。

今年から担当が変わったこともあり、石川と会うのはおよそ半年ぶりだった。戸田で日焼けした顔つきは精悍（せいかん）さが増していた。（２４、２５年ヤクルト担当・長井 毅）